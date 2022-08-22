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國漫館土地撥交進度 中市府：尚未到期

中央社／ 台中22日電
台中市新聞局長鄭照新（前）表示，文化部長李永得提到中市府在國漫館興建土地撥交延宕，此說法與客觀數據不合，根據文化部提交行政院的國漫館修正計畫期程表，帝國糖廠點交期程為113年上半年、新民街倉庫群點交期程是112年底，至今還沒到期。 中央社
台中市新聞局長鄭照新（前）表示，文化部長李永得提到中市府在國漫館興建土地撥交延宕，此說法與客觀數據不合，根據文化部提交行政院的國漫館修正計畫期程表，帝國糖廠點交期程為113年上半年、新民街倉庫群點交期程是112年底，至今還沒到期。 中央社

台中市新聞局長鄭照新今天表示，根據文化部提交行政院的國漫館修正計畫期程表，帝國糖廠點交期程為113年上半年、新民街倉庫群點交期程是112年底，至今還沒到期。

國家漫畫博物館是否落腳台中，引發討論。台中市議會今天召開教育文化業務質詢，國民黨籍台中市議員劉士州質詢關心國漫館進度、選址議題。

鄭照新指出，在前市長林佳龍任內，文化部與中市府已簽訂合作備忘錄，行政院核定國漫館計畫；林佳龍卸任時、即107年12月25日，國漫館興建工程進度為14%，但在市長盧秀燕上任後、109年5月13日時，文化部卻決議將國漫館撤出中台灣電影中心，當時工程進度已達50%。

鄭照新說，盧秀燕曾主動北上與文化部長李永得會談，表達積極爭取國漫館續留台中的態度，才會有文化部決議續留台中的動作，當時市府提供7處新場址給文化部挑選，文化部擇定「帝國糖廠」、「新民街倉庫群」2址，公開承諾國漫館續留台中，中市府提供相關行政協助，跨局處與文化部為此召開過數次大小會議，仍持續協助中。

鄭照新指出，李永得提到中市府在國漫館興建土地撥交延宕，此說法與客觀數據不合，根據文化部提交行政院的國漫館修正計畫期程表，帝國糖廠點交期程為113年上半年、新民街倉庫群點交期程則是112年底，至今還沒到期，何來延宕之說。

國漫館 文化部 鄭照新

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