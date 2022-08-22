彰化9月增12處科技執法 未兩段式、跨越雙白線都可抓

彰化縣為降低交通死傷人數，今年在易肇事路段將再增設科技執法設備，包括彰化市2段與中華路口、花壇鄉東外環路與灣福路口、福興鄉臨海路與福正路口等12處，除了常見的測速照相外，這次還增設能自動辨識民眾跨越雙黃線、未依兩段式左轉、未禮讓行人等行為的科技設備，預計9月底設置完成。

交通部今年研析科技執法，在交通事故件數或傷亡數都明顯防制及減少，補助全國各縣市再增設188處路口科技執法設備，彰化縣獲核定補助建置12處。

彰化縣依內政部函發「協助地方政府建置交通科技執法設備執行作業要點」規定，分析近3年路口事故、違規及環境等因素，選定12處易肇事(違規)路口設定重點取締項目。

包括彰化市中正路2段與中華路口、彰化市新平路與環河路口、員林市萬年路與靜修路口、花壇鄉東外環路與灣福路口、伸港鄉濱海路與工一路口、和美鎮美港公路與彰新路6段路口、埔心鄉中正路1段與武聖路口、永靖鄉東彰路7段與湳底路口、社頭鄉員集路與崙饒路口、福興鄉臨海路與福正路口、社頭鄉中山路1段與和平三路口、秀水鄉彰鹿路與民意街口。

彰化警察局交通隊指出，這次設置的科技執法除了常見取締超速、闖紅燈等照相單一設施，還建置「路口多功能交通違規科技執法設備」，可自動辨識常見民眾於路口易肇事交通違規除闖紅燈、超速等、結合易影響主線車流的違規行為，包括直行車占用左轉專用車道、左轉車占用直行專用車道、跨越雙白線等違規行為等影像執法。

彰化警察局表示，12處科技執法路口，預計9月底完工後會先行測試及再次宣導後，才會正式執法，也提醒設置科技執法設備目的不是要開出罰單，而是希望駕駛人能遵守相關交通規則，降低交通事故發生的機率。