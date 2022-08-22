濁水溪田中堤岸有缺口怕氾濫 新舊堤銜接工程加強防護

彰化縣政府進行東彰道路南延段工程，彰化縣議員鄭俊雄指出，工程單位拆除濁水溪舊堤岸一個大缺口，恐造成氾濫，縣府工務處表示，這是新舊堤岸接軌工程，會先用沙包和消坡塊等加強舊堤岸防護，等新堤岸完工後才會拆除舊堤岸。

「工程單位為了興建道路，卻先拆堤防，若造成洪水氾濫怎麼辦？」鄭俊雄說，最近不少鄉親來向他反映說，田中鎮和二水鄉交界處的濁水溪堤岸最近出現一個約卅公尺的大缺口，擔心若豪雨或颱風來時，會釀重大災情。

今天鄭俊雄邀集第四河川局、彰化縣工務處、水資處等單位到濁水溪田中鎮大崙里交界處角岸會墈，田中鎮長洪麗娜、二水鄉長蘇界欽等人也到場關心。

鄭俊雄說，2009年莫拉克颱風、2015蘇利颱風時濁水溪都曾洪水暴漲差點溢堤，

此次工程單位在堤岸開一個大缺口，如果造成氾濫，將會危及田中、二水一帶的農田、民宅、甚至工業區。

彰化縣府工務處處長林漢斌表示，因為濁水溪舊堤岸已老舊，因此配合東彰道路新建工程要做新堤防，且濁水溪行水區離工地還有一點八公里，為了銜接新舊堤防，才會施做缺口工程，待水溝和擋土牆做好後，會開始做新堤防，新堤防長約一點六公里，預計明年完工後，才會拆除舊堤防。