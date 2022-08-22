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四季植感生活手作-竹曰‧竹約課程開放報名 限額24位

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「四季植感生活手作-竹曰‧竹約」課程，木器盛裝在地蔬食料理，可到森林野餐。圖／東勢林管處提供
「四季植感生活手作-竹曰‧竹約」課程，木器盛裝在地蔬食料理，可到森林野餐。圖／東勢林管處提供

林務局東勢林區管理處轄下八仙山自然教育中心，將在9月17日辦「四季植感生活手作-竹曰‧竹約」課程，帶大家走進八仙山的墨綠竹林，感受山林間微風吹拂，也可品嘗新鮮美味的在地蔬食，動手製作屬於自己的竹風鈴，即日起接受報名，限額24人。

東勢林區管理處表示，這次課程將享用低里程碳排的在地健康蔬食餐，減少對大自然的負擔，也降低對人體健康的危害，下午「竹約」課程將動手製作國產竹風鈴，透過挑選、切割、打磨等過程，許下愛護自然的約定，並帶回家為日常生活注入八仙山的森林音。

「四季植感生活手作-竹曰‧竹約」活動推廣優惠課程費一人1200元，包含材料費、保險及門票，入園停車費須另依規收費；報名活動即可參加抽獎，有機會將元泰竹藝社市價1380元的「木芯香氛乳液蠟燭」帶回家。

活動簡章與報名方式可上「台灣山林悠遊網」搜尋「八仙山自然教育中心」，即可找到「四季植感生活手作-竹曰‧竹約」報名頁面，即日起開放報名，限額24位，額滿為止，只供18歲以上民眾報名。

完整參與活動者，有機會抽中元泰竹藝社竹製香氛蠟燭一份。圖／東勢林管處提供
完整參與活動者，有機會抽中元泰竹藝社竹製香氛蠟燭一份。圖／東勢林管處提供

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