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百年麗水漁港漸落寞 中市府改造成希臘風打卡美景

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中麗水漁港周遭，融入適當的希臘元素設計，護岸斜坡也新增3D希臘風建築物彩繪、馬賽克拼貼及各式浮雕。圖／台中市政府提供
台中麗水漁港周遭，融入適當的希臘元素設計，護岸斜坡也新增3D希臘風建築物彩繪、馬賽克拼貼及各式浮雕。圖／台中市政府提供

台中麗水漁港原為座百年歷史老漁港，但近年受火力發電廠影響，漁業逐漸落寞，僅剩少數膠筏停靠，中市觀旅局日前先改建堤岸上荒廢的海巡檢哨站，成為希臘風情觀景平台，8月再將護岸斜坡繪上更多希臘元素，甚至有部分3D彩繪，搭配一旁自行車道，成了台中觀夕、騎單車看海的熱點。

觀旅局長韓育琪表示，麗水驛站為龍井堤防自行車道的一部分，近年來市府將麗水漁港周遭，融入適當的希臘元素設計，去年底先將麗水驛站重新上漆，此次於護岸斜坡新增3D希臘風建築物彩繪、馬賽克拼貼及各式浮雕，也一併粉刷自行車道護欄，讓前來的旅客感受到滿滿的希臘風情，不論是騎單車看海、賞鳥或新人婚紗取景，此處都是獨一無二的選擇。

觀旅局說明，遊客們除了在驛站周邊感受希臘風情外，也可安排前往附近景點，如取自聖經諾亞方舟靈感造景的磐石教會、充滿個人特色和藝術氣息的東海藝術街商圈、東海夜市品嚐各種特色小吃，或是前往竹坑南竂登山步道，步道舒適好走，景觀台視線遼闊，可俯瞰大肚溪出海口以及台中港美景。

台中麗水漁港周遭，融入適當的希臘元素設計，護岸斜坡也新增3D希臘風建築物彩繪、馬賽克拼貼及各式浮雕。圖／台中市政府提供
台中麗水漁港周遭，融入適當的希臘元素設計，護岸斜坡也新增3D希臘風建築物彩繪、馬賽克拼貼及各式浮雕。圖／台中市政府提供
台中市觀旅局近年逐步規劃龍井堤防自行車道周遭美化工程。圖／台中市政府提供
台中市觀旅局近年逐步規劃龍井堤防自行車道周遭美化工程。圖／台中市政府提供
台中麗水漁港周遭，融入適當的希臘元素設計，護岸斜坡也新增3D希臘風建築物彩繪、馬賽克拼貼及各式浮雕。圖／台中市政府提供
台中麗水漁港周遭，融入適當的希臘元素設計，護岸斜坡也新增3D希臘風建築物彩繪、馬賽克拼貼及各式浮雕。圖／台中市政府提供
台中麗水漁港周遭，融入適當的希臘元素設計，護岸斜坡也新增3D希臘風建築物彩繪、馬賽克拼貼及各式浮雕。圖／台中市政府提供
台中麗水漁港周遭，融入適當的希臘元素設計，護岸斜坡也新增3D希臘風建築物彩繪、馬賽克拼貼及各式浮雕。圖／台中市政府提供

希臘 自行車 車道

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