審計室檢討彰化沒電動公車 縣府：核定補助29輛打造中

彰化目前沒有電動公車，縣府爭取交通部電動大客車補助，今年1月彰化有29輛電動大客車補助已獲核定，不過預計今年還不會有車輛上路，縣府工務處表示，業者正打造車輛、規畫電動公車基地，積極布建中。

審計室檢討縣內公共運輸資源，審計室表示，彰化縣府2019年到2021年獲交通部公路總局分別補助4062萬多元、8441萬多元，加速推動公車電動化及智慧化等提升公共運輸服務。

但規畫中公共運輸場站周邊轉成運具及停車空間不足，影響完工後的使用效益。另，彰化縣內也還沒有電動公車運行，應加強輔導業者增加低碳及無障礙交通運具數量，營造綠色友善搭乘環境。

縣府工務處指出，原本彰化客運、員林客運共申請39輛電動大客車，但因是全國競爭型計畫，最後交通部今年1月21日核定補助彰客29輛電動大客車，車輛目前還在打造，因相關系統都是全新，還需要有充電樁等設備，彰客準備迎來29輛新車，已在花壇鄉購地，目前變更交通用地，將作為電動大客車的基地，作業都在進行中

員林客運爭取新闢20路電動公車路線，從員林經埔心、溪湖到二林，未來可提供中科二林園區通勤服務，10輛運行公車雖然未獲中央補助，但仍計畫租用電動車大客車明年通行。

工務處也表示，彰化規畫7大轉運站，目前二林、溪湖在發包階段， 鹿港也在招商中，田中高鐵站前以設置新式候車亭，和美轉運站則在公所前用地規畫BOT，彰化和員林都還在努力照找適用地，彰化轉運站將配合未來鐵路高架化與彰化站共構。