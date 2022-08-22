快訊

台南市驚傳2名警察疑遭攻擊 1人被割喉無生命跡象

輕颱馬鞍颱風生成！明晚起到周三 外圍環流影響雨勢增加

他用生命鋪成一條基輔路：烏克蘭士兵羅曼的故事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

畢業立即就業！台東縣府青銀共學6學生受聘部落照服員

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東大學6名應屆畢業生參加青銀共學計畫後，本月受聘到部落文健站服務。記者卜敏正／翻攝
台東大學6名應屆畢業生參加青銀共學計畫後，本月受聘到部落文健站服務。記者卜敏正／翻攝

台東大學高齡健康與照護管理原民專班6名應屆畢業生，本月受聘至文健站擔任照服員，縣府原民處今安排至南王文健站在職教育，6名新鮮人直言「畢業後能馬上找到工作、真的很開心」。

台東縣長饒慶鈴今天上午前往南王部落文健站，與長者及專班照服員互動，並表示藉由原專班學生到文健站服務，不僅提供青年就業機會，也發展在地族人照顧長者模式，開啟世代交流，並為部落長照帶來新氣象。

文健站照服員王紀玫表示，目前分發在市區高坡部落服務，對於部落文健站服務工作，多數在專班課程中就已經學習和見習，工作壓力並不大， 但真正要學習的是，人際關係與同仁、長輩互動，並學習如何讚美、陪伴，進而協助長輩。

台東縣政府今年度青銀共學計畫，首次與東大原專班合作，打造專屬培訓課程，自今年1月起至6月，透過在學時所學的長者照護管理應用實務，並利用課餘時間在文健站實際服務長者，8月起進駐文健站加入照顧長者的服務行列。

6名剛畢業的照服員，進駐麒麟、高坡、巴布麓、南王、泰安及賓朗等6個文健站，薪資待遇比照文健站照服員，留住青年人才在地服務，另外也鼓勵照服員取得族語認證、照顧及營養相關的專業證照、教育訓練等，以強化文健站服務，創造雙贏模式。

台東縣長饒慶鈴今天到南王部落文健站，與長輩、新進照服員互動。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴今天到南王部落文健站，與長輩、新進照服員互動。記者卜敏正／翻攝
台東大學6名應屆畢業生參加青銀共學計畫後，本月受聘到部落文健站服務，縣長饒慶鈴（中）今天到場關心。記者卜敏正／翻攝
台東大學6名應屆畢業生參加青銀共學計畫後，本月受聘到部落文健站服務，縣長饒慶鈴（中）今天到場關心。記者卜敏正／翻攝

照服員 台東

延伸閱讀

在地老老照顧！台東設102個文健站 蘭嶼+2綠島明年+1

先生中風倒下 她為常伴左右考照服員證照兼照顧他人

原鄉照服員歡樂送 長輩關懷不間斷

優照護／照顧失智家人有多難？專家照顧心法與你分享

相關新聞

畢業立即就業！台東縣府青銀共學6學生受聘部落照服員

台東大學高齡健康與照護管理原民專班6名應屆畢業生，本月受聘至文健站擔任照服員，縣府原民處今安排至南王文健站在職教育，6名...

遇見藝術與大地的旅行 2022南迴藝術季開幕

展現台東縣文化底蘊與自然景觀豐富性的《2022南迴藝術季—藝術萌生地》昨正式開幕。縣長饒慶鈴表示，南迴藝術季已成為台東品...

青年喊房價漲太高 蔡英文：台東續蓋社宅

蔡英文總統昨天到台東視察社會住宅基地、與青年互動，眾人皆反映房價漲太高，蔡英文指示大家一起找基地、持續興建社會住宅平抑房...

消防權益協會：可成立山海難專責機構

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇說，國內消防人力不足，主因在於地方財政能否編列足額預算，花東居住人口少，財政結構和六都差...

宜蘭縣長盃歌唱大賽彷如群星會 獎勵歌王歌后1萬9999元

宜蘭縣長盃星光歌唱大賽經過激烈比賽，各組產生優勝者及美聲獎各24人，48人登上星光閃耀的夢想大舞台，接受縣長林姿妙頒給獎...

總統頒贈高正治醫師褒揚令 表彰對原民正名及醫療貢獻

台東縣金峰鄉正興村介達部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師，因為染疫確診於5月17日辭世，各界不捨。蔡英文總統今天頒贈褒揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。