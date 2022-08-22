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畢業立即就業！台東縣府青銀共學6學生受聘部落照服員
台東大學高齡健康與照護管理原民專班6名應屆畢業生，本月受聘至文健站擔任照服員，縣府原民處今安排至南王文健站在職教育，6名新鮮人直言「畢業後能馬上找到工作、真的很開心」。
台東縣長饒慶鈴今天上午前往南王部落文健站，與長者及專班照服員互動，並表示藉由原專班學生到文健站服務，不僅提供青年就業機會，也發展在地族人照顧長者模式，開啟世代交流，並為部落長照帶來新氣象。
文健站照服員王紀玫表示，目前分發在市區高坡部落服務，對於部落文健站服務工作，多數在專班課程中就已經學習和見習，工作壓力並不大， 但真正要學習的是，人際關係與同仁、長輩互動，並學習如何讚美、陪伴，進而協助長輩。
台東縣政府今年度青銀共學計畫，首次與東大原專班合作，打造專屬培訓課程，自今年1月起至6月，透過在學時所學的長者照護管理應用實務，並利用課餘時間在文健站實際服務長者，8月起進駐文健站加入照顧長者的服務行列。
6名剛畢業的照服員，進駐麒麟、高坡、巴布麓、南王、泰安及賓朗等6個文健站，薪資待遇比照文健站照服員，留住青年人才在地服務，另外也鼓勵照服員取得族語認證、照顧及營養相關的專業證照、教育訓練等，以強化文健站服務，創造雙贏模式。
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