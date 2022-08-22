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鄭麗君批國漫館合建是「毒瘤」 李中：該問林佳龍怎麼造成
文化部長李永得上午開砲了，加碼說前部長鄭麗君卸任前一周，終止國漫館與中台灣電影中心合建案，並稱這是「毒瘤！」中市新聞局長鄭照新今指出，前市長林佳龍任內與文化部簽合建備忘錄，直到開工、行政院核定都未提出電影中心不符需求，換市長才喊停。鄭麗君的「毒瘤」說，議員李中說，這要問林佳龍怎麼造成的？
李中說，前市長林佳龍主持灣電影中心開工，這一切規劃應該都獲得文化部的認同吧？鄭新說說，理論上是如此。以客觀資料來看，2017年5月15日林市府向文化部講過，中台灣電影中心興建工程原預定2018年完工，為配合國漫館，已依計畫內容修正電影中心配置。
同年10月，文化部和林佳龍市府簽定合作備忘錄，這5個月之間，直到市府開工，文化部應該充分了解林市府的作為？鄭照新表示，雙方合意才會辦理簽備忘錄，這下一般常識；林佳龍主持開工典禮，文化部也派員參加，應該認可才會參加。
李中說，盧秀燕上任後，文化部就以中台灣電影中心沒有獨立出入口、空間規劃沒有獨立出入口，但簽備忘錄時、開工前為何未提？難免讓人認為當時也逢市長選舉，文化部有輔選林佳龍之嫌？等林佳龍落選，才說電影中心不適用。李中說，鄭麗君口中的「毒瘤」是誰造成的？
鄭照新說，中台灣電影中心與國漫館合建，行政院2017年11月核定時，均未提出需求。而市府在中台灣電影中心合建案喊停後，提供七處供文化部選址，充分說明各址優劣條件，文化部還發新聞感謝中市的協助。市府另邀評選委員場勘，委員清楚每個場址產權與點交狀況，包括帝國糖廠、新民街倉庫群的情形，文化部會勘記錄詳細載明，並尊重中市府土地取得過程。
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