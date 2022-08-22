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台中PM2.5降至12.8微克 市府：低於全國平均值

中央社／ 台中22日電
台中市政府22日公布，截至8月18日止，台中市PM2.5（細懸浮微粒）濃度為每立方公尺12.8微克，低於全國平均值13.2微克，並符合國家空氣品質標準15微克以下。（台中市政府提供） 中央社
台中市政府22日公布，截至8月18日止，台中市PM2.5（細懸浮微粒）濃度為每立方公尺12.8微克，低於全國平均值13.2微克，並符合國家空氣品質標準15微克以下。（台中市政府提供） 中央社

台中市政府今天公布，截至18日，PM2.5（細懸浮微粒）濃度為每立方公尺12.8微克，低於全國平均值13.2微克，並符合國家空氣品質標準15微克以下。

環保局說明，根據環保署監測數據，截至8月18日止，台中市PM2.5平均值每立方公尺12.8微克，相較民國107年同期的19.7微克，改善6.9微克，改善率35%，創下歷年最佳空氣品質紀錄。

為提升空氣品質，環保局指出，台中市推行數十項改善政策，包含推動重大空氣污染管制自治條例、加嚴污染源排放標準、深度稽查重大固定污染源、補助老舊車汰換、推動電動車倍增與電動車輛充換電站等。

環保局表示，還有推廣企業環保車隊、建置智慧停車雲端系統、鼓勵大眾運輸工具、iBike倍增、局處合作輔導餐飲業油煙改善、輔導改採環保祭祀、改用益菌肥翻耕、加強洗掃街、公共工程加裝CCTV（閉路電視）及微型感測器、光電4倍增等，全方位積極面對解決台中空污問題。

環保局指出，PM2.5濃度12.8微克，不僅低於全國平均值13.2微克、符合台灣及日本空氣品質標準15微克以下，更相當接近美國標準12微克。市府將於24日在中興大學圖書館舉辦「智慧科技維護空品成果發表會」，邀請產官學界代表進行交流討論，現場另將擺設各項科技儀器及執行成果供與會人員觀摩。

空氣品質 PM2.5 台中市

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