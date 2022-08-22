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2022國家卓越建設獎 台中市這3處工程「鍍金」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
「公93水環境教育主題園區」獲最佳環境文化類金質獎，圖為黎新公園。圖／建設局提供
「公93水環境教育主題園區」獲最佳環境文化類金質獎，圖為黎新公園。圖／建設局提供

台中市政府三項工程獲得2022國家卓越建設獎，包括「台中市豐原國民暨兒童運動中心興建工程」「台中都會區鐵路高架捷運化沿線5處地下道填平工程-第二標（國光路、五權路）」及「公93水環境教育主題園區」拿下台灣建築年度最高榮譽。

建設局長陳大田說，豐原國民暨兒童運動中心獲國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎。設計理念符合國際潮流及國民生活型態、融入在地特色與運動文化、培養運動產業專業人才等，含游泳池、綜合球場及成人體適能中心、韻律教室、飛輪教室等多項運動空間；也因應親子及兒童使用需求，規畫親子體適能中心、兒童多功能空間、兒童韻律、律動室等多項設施，完工後提供豐原居民便利的運動空間。

台中都會區鐵路高架捷運化沿線5處地下道填平工程-第二標（國光路、五權路）獲最佳施工品質類金質獎。位在市區交通樞紐，屬於與民相鄰的都市型建設，以「品質第一、安全至上」、「建設一次到位，減少交通衝擊」為目標，將雨水下水道、寬頻管道、人行道等一併納入填平工程內辦理。2處地下道提前至少1.5個月通車，獲行政院公共工程委員會公共工程金質獎、勞動部金安獎及台中市政府金安心等三金肯定。

公93水環境教育主題園區獲最佳環境文化類金質獎。位在台中市南屯區黎新公園，結合「前瞻水環境建設」及「台中美樂地計畫」二大主軸，凝聚社區意識及推動在地參與，連結在地志工力量及學界專業師資群合作籌劃水環境教案，以「水綠共生」為發想，建構具友善、包容、安全、韌性及永續的都市防災公園，兼有「水、綠、動」的舒適休閒空間。

「豐原國民暨兒童運動中心」獲獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎。圖／建設局提供
「豐原國民暨兒童運動中心」獲獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎。圖／建設局提供
「台中都會區鐵路高架捷運化沿線5處地下道填平工程-第二標（國光路、五權路）」獲獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類。圖為台中市國光路地下道填平工程。圖／建設局提供
「台中都會區鐵路高架捷運化沿線5處地下道填平工程-第二標（國光路、五權路）」獲獲國家卓越建設獎最佳規劃設計類。圖為台中市國光路地下道填平工程。圖／建設局提供

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