彰化縣囝仔運動會歡樂嗨翻天 9月還有二場

彰化縣囝仔運動會暨親職教育系列活動今天在員林晴雨球場登場，許多家長帶著小朋友參加，活動筋骨，現場歡樂嗨翻天，活動還有2場，分別是9月4日在田中鎮龍江館，9月18日在溪湖糖廠，民眾可參加。

今天的囝仔運動會活動包括爬爬走、搬搬樂、抓抓樂、親子呼拉圈接力，透過比賽，激發小朋友的大、小肌肉協調與認知能力，也運用球場，進行滑步車競賽及滑步車體驗，現場還有警察局交通安全宣導，以及「寶貝嘟嘟車」行動式服務及玩具銀行「玩聚交換讚」，讓小朋友們帶著玩具至攤位交換或捐贈給需要的兒童，讓舊愛成為別人的新歡，延續玩具的新生命。

彰化縣長王惠美、員林市長游振雄等人也到現場的親子同樂，王惠美說，希望透過囝仔運動會及闖關活動增進親子正向關係，讓縣府與家長一同陪伴孩子快樂成長。