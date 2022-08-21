彰化縣囝仔運動會歡樂嗨翻天 9月還有二場
彰化縣囝仔運動會暨親職教育系列活動今天在員林晴雨球場登場，許多家長帶著小朋友參加，活動筋骨，現場歡樂嗨翻天，活動還有2場，分別是9月4日在田中鎮龍江館，9月18日在溪湖糖廠，民眾可參加。
今天的囝仔運動會活動包括爬爬走、搬搬樂、抓抓樂、親子呼拉圈接力，透過比賽，激發小朋友的大、小肌肉協調與認知能力，也運用球場，進行滑步車競賽及滑步車體驗，現場還有警察局交通安全宣導，以及「寶貝嘟嘟車」行動式服務及玩具銀行「玩聚交換讚」，讓小朋友們帶著玩具至攤位交換或捐贈給需要的兒童，讓舊愛成為別人的新歡，延續玩具的新生命。
彰化縣長王惠美、員林市長游振雄等人也到現場的親子同樂，王惠美說，希望透過囝仔運動會及闖關活動增進親子正向關係，讓縣府與家長一同陪伴孩子快樂成長。
王惠美說，今年會新成立3間公辦托嬰中心，未來將規劃有15間托嬰中心將完成，讓青年朋友不要因為沒人可以幫忙托嬰而不敢生育。此外，員林市目前正在興建整合式社福大樓，包含衛生所、不老健身房、日照、長照以及育嬰中心，讓青年朋友在育兒及養老上能更加安心。
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