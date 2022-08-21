南投竹山農路排水路況差 縣府擬籌770萬元改善

南投竹山延平、秀林、大鞍、坪頂等里多處山坡排水、農路擋土牆、路面年久失修，經縣府派員會勘，將籌措逾770萬元經費，設置排水溝、修繕路面等；為中坑農路因道路養護費用所剩不多，後續仍須設法籌出經費，再盡快加以改善。

縣府指出，不少竹山鎮民透過議員、地方代表及里長等向縣府陳情，鎮內多處山坡排水、農路等不佳，甚至因年久失修損毀，影響當地農民工作通行、農產運輸等安全，為此前往延平、秀林、大鞍、坪頂等地實地勘查，並評估相關改善工程。

其中，延平里沙東段433地號附近農園因缺乏完善排水溝，簡易的土溝難以宣洩匯集的雨水，導致農園經常淹水廢棄荒蕪，農業處水保科原估計以120萬元新設100米排水溝，但現勘發現實際上仍有約200米需改善，經費追加至350萬元。

而大鞍里觀竹海樓面農路、天梯農路杭頭路段、坪頂里農路、秀林里光明巷路面等4地分別規畫路面改善或擋土牆排水溝補強新設工程，粗估經費約420萬元，為了縣民行的便捷與安全，後續將積極籌措經費，並盡速發包改善。