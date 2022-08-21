影／我愛我的老樣子 彰化長輩歡樂走秀享受老年

彰化縣政府今天在二林國小禮堂舉辦「我愛我的老樣子」高齡穿搭走秀活動，彰化縣長王惠美陪著長輩們走秀，王惠美說，彰化已有315個關懷據點，希望能讓長輩們獲得最好的照顧，她也鼓勵長輩們「千萬不要說自己老，只要每天歡歡喜喜，就會愈來愈年輕」。

王惠美說，此次「我愛我的老樣子」是產官學合作，由Queen Shop提供衣服，由弘道老人基金會策劃，也邀請大學教導長輩如何走秀，跳脫長輩對於老的概念，透過衣著讓長輩更有信心，年紀不是問題，最重要的是心態，讓長輩們走出戶外，到關懷據點得到最好的照顧。

「以前長輩們都穿得老叩叩，沒有像今天穿得趴哩趴哩，被人大家稱讚更年輕了」王惠美說，長輩們不要常說自己老，要多元嘗試，會更快樂、更年輕，縣府未來也將規劃讓長輩嘗試打電競遊戲，打電動可不是年輕人專屬娛樂，很多長者因為在家打電競，心境延緩老化，最重要的是要把自己的身體照顧好，才有好的生活品質。

王惠美也陪著高齡90歲的鄭秀霞阿嬤等人一起走秀，長輩們從一開始不好意思參加走秀，到後來跟著老師學穿搭、學走秀，也愈來愈期待，還主動問何時要練習？何時要外拍?看到自己美美上場，都笑開懷，還有女兒、孫女陪著阿公阿嬤走秀相當溫馨。