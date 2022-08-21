南投九九峰園區取名「氦氣球樂園」 10月將開工

南投縣斥資5億元開發草屯九九峰遊憩園區，引進氦氣球發展空域觀光，今年陸續完成地方公聽會，建築及基礎工程、氦氣球發包作業，縣府近期召開專案會議，將園區名稱訂定為「九九峰氦氣球樂園」，預計9月招商，10月將開工。

縣府指出，九九峰位在草屯、國姓一帶，山域範圍廣大，擴及台中霧峰、太平，視野開闊景觀優美，中央30年前規畫開發生態藝術園區，但未順利推動，延宕多年，地方觀光沒落，縣府2019年規畫引進能載人的氦氣球，開發為遊憩園區。

而氦氣球類似熱氣球，但安全性更高，是由機器收放鋼索控制升降，直上150米高空360度俯覽九九峰山脈及烏溪沿線景致，單趟至少可搭載15人，具觀光賣點，經與民航局、陸軍航空第602旅等確認空域使用權沒問題，便積極規劃開發。

觀光處表示，九九峰遊憩園區原訂在今年底完工試營運，但因氦氣球需向國外採購，卻受到疫情衝擊，全球航運塞港，加上法令申請等事宜延宕，導致工程延後，預計2024年底配合整體工程完工後，再採OT案方式委由民間機構管理營運。

而在今年上半年陸續完成地方公聽會、九九峰園區建築及基礎工程、氦氣球採購申請等發包作業後，近期更由縣長林明溱主持召開專案報告會議，會中決定將該園區訂定為「九九峰氦氣球樂園」，盼成烏溪線觀光的一大亮點。