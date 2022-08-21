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拒大里設水肥廠 中市府：依規工業區設汙水廠環評中

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市人口爆增，南屯區水肥場廠日處理量變大。市府環保局依規定要求新設工業區增設汙水處理廠，解決區內水肥問題。圖／環保局提供
台中市人口爆增，南屯區水肥場廠日處理量變大。市府環保局依規定要求新設工業區增設汙水處理廠，解決區內水肥問題。圖／環保局提供

台中市大里夏田產業園區傳出將增設水肥處理設施，市議員李天生今指出，市府要將南屯區文山水肥處理廠爆滿的水肥運來大里堆放，「把問題丢到大里」他說，大里人拒絕接受，將強烈抵制。市府指出，依法新設工業區須處理 汙水，如明餘裕才協助鄰近區外汙水，目前還在環評中。

台中市僅有一座水肥處理廠，位在南屯，縣市合併前水肥平均每年進場量約5萬6000噸，合併後上升到9萬噸，目前處理能量不足，且經常傳出惡臭，地方抗議，要求遷移。李天生指出，南屯水肥處理廠與福田水資源中心很近，可以就近處理，水肥不必千里迢迢送到大里，製造汙染。

市府環保局表示，依規定，新設的夏田工業區須設置汙水處理廠，處理生活汙水性質相近的員工辦公室產生的水肥。若各工業區汙水處理設施有餘裕量，可協助處理鄰近區外水肥，減少水肥集運碳排放，此案仍在二階環評審查中。

李天生又指出，夏田工業區至今遲未開發，市府效率太差。經濟發展局長張峯源說，夏田園區有188公頃，前置作業繁雜，但都計變更案在召開15次都委會專案小組會議審查後，總算順利通過，市府持績加速解決問題。

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