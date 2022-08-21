文化部甩鍋盧秀燕？鄭照新：國漫館生變因中央減經費

原計畫設在台中市的「國家漫畫博物館」場址掀爭議，文化部長李永得昨表示，中市府未能點交預地定是主因。台中市新聞局長鄭照新秀出會勘紀錄及公文往來，顯示文化部在選址前早已知道土地產權問題，所以明定2023年底及2024年4月點文，鄭照新一語戳破，指行政院認為預算35億太高，只肯給10億，計畫才生變。

盧秀燕昨表示，當初她北上與李永得部長開會，文化部選擇帝國糖廠、台鐵倉庫群場址，後來聽說「行政院打槍文化部」，她呼籲蘇揆尊重文化部專業。李永得反駁「盧市長發言與事實不符」台中市府應檢討為何未能積極協調取得2處場址，並點交予文化部，才導致國漫館規畫至今無法落實。

文化部昨指出，文化部選擇中市府推薦的帝國糖廠、新民街倉庫群，中市府聲稱2處可順利取得使用，但擇定後中市府又表示，帝糖有委外合約，得等到2024年才能點交，新民街倉庫群因產權問題，移交時程未能定案。

新聞局鄭照新今天表示，文化部與中市府歷來公文與會議紀錄可證明，文化部尊重市府對兩處場址的點交期程，市府也一直積極與相關單位協調點交期程，推動計畫。雙方多次會議紀錄內容顯示，文化部很清楚新場址問題，故文化部以帝糖與新民街倉庫群為基地提報行政院修正計畫時，預計分別在明年底與2024年4月點交「雙方合意的規劃」指市府消極點交致計劃無法落實，不是事實。

鄭照新說，這次方案更改，主要是文化部國漫館原預算約11億元，修正計畫經費增加到35億元，遭行政院認為經費增幅太高，發文要求文化部重擬方案，最後取消帝糖新建館舍及修復新民街倉庫群之費，計畫縮減為10億。

鄭照新說，市府從頭到尾都以爭取國漫館留在台中，經費大幅短少將是台中重大損失，市府完全配合文化部對場址和時程更動，但經費希望不要縮減，有影響國漫館規模之虞。

文化部推動成立的國漫館，2017年規劃在台中的中台灣電影中心，本來預計2020年完工。但文化部與台中市府雙方協商多次、公文往返近40次，協調未果，文化部堅持合作初期提出的空間與動線要求。

2020年5月，台中市府積極協助文化部建置國漫館找地，希望留台中，經藍綠立委努力，文化部通知市府選定「台中帝國製糖廠」及「台鐵新民街倉庫群（新民街倉庫）」同時作為國家漫畫博物館建館基地。但很多先期作業未處理，包括帝國糖廠與OT廠商的合約、台鐵局未與市府點交新民街倉庫群等。

市府與文化部當時確認2場址點交時間，其中帝國糖廠營運廠商2024年合約結束後可點交；新民街倉庫群為台鐵局所有，其中有2處仍有私權爭議，尚待法律訴訟。