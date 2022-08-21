活化員林老市場 酒怪祭日式風 看表演逛市集今天別錯過

彰化縣員林市員林綜合市場沒落30多年，最近一群青創青年進駐，舉辦二天的「酒怪祭」吸引民眾參加，員林市長游振雄說，公所近來努力整合綜合市場攤商，未來希望讓更多創業青年進駐才能活化老市場。

臺灣創生發展協會與帰宅共創團隊20、21日連續2天下午2點到晚間9點，在員林綜合市場舉辦「酒怪祭」活動，號召多家職人品牌與街頭藝人、嘻哈界知名藝人表演，現場還有披薩、手作甜點、煲湯、肉粽等小吃，還有多款手沖咖啡、創意飲品及調酒讓大家品嚐。

「已經很久沒看到員林綜合市場這麼熱鬧了」游振雄說，員林綜合市場其實早期是官民共同合建的市場，土地所有權屬於公所，但地上物是私人所有，隨著民眾 消費習慣改變，室內傳統型的市場開始沒落，非常可惜，近三年公所也不斷和地上物所有權人商議，希望能活化位於精華市區的員林綜合市場。

先前已有青創進駐經營日式料理店，但據了解，生意做得不錯後，就有攤商要漲租金，由於室內型的市場已老舊，公所有意整修活化，但如果無法整合攤商，攤商經常對青創進駐者漲租金，也可能嚇退有意進駐的人。

游振雄說，公所希望能與管委會達成共識，甚至研擬由公所代管，才能編預算整修，並訂定合理的租金標準，不能隨意調漲，希望吸引更多有意進駐的青創發揮創意， 才有可能真正活化市場。

帰宅共創團隊召集人林宗慶說，他們希望讓逐漸沒落的傳統市場燃起復興火苗，群聚更多逐夢的年輕人回流與品牌創新入駐，未來會規劃一系列結合員林打石巷、蕃薯市、廣寧宮的小旅行和在地美食活動，讓大家在市場中尋寶，帶動地方商機。