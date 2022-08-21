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台中也可玩立槳！運動局在葫蘆墩公園展演親子同樂

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市運動局在豐原葫蘆墩公園首度舉辦「立槳」展演，民眾攜家帶眷玩得開心。圖／運動局提供
台中市運動局在豐原葫蘆墩公園首度舉辦「立槳」展演，民眾攜家帶眷玩得開心。圖／運動局提供

全國各知名水域景點近年「立槳」超夯，台中市政府在豐原葫蘆墩公園首度舉SUP立式划槳展演，邀請教練慢划示範，假日吸引不少人攜家帶眷，在河畔欣賞。

運動局長李昱叡指出，運動局連年在葫蘆墩公園舉辦獨木舟與龍舟體驗活動，昨天首次舉辦立式划槳展演，結合衝浪及帆船的運動技巧，是國內的新興運動之一。

運動局指出，盧秀燕上任後優化水域運動環境，在葫蘆墩設置浮動碼頭，充實獨木舟與救生衣等設備。

在南區康橋興建水域運動管理中心、複合式艇庫，康橋水岸公園，今年6月舉辦全國輕艇標杆錦標賽。另水利局持續興建橡皮壩工程，增加溪流河水調節，預計2023年底完工，提供運動選手更適合的訓練場域，培育奧亞運輕艇運動人才。

運動局說明，今年9月17、18、24、25日在康橋水域將辦理「水上運動嘉年華活動」歡迎市民一同踴躍參加，活動資訊，可至「i運動資訊平台-活動專區」( https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx )查詢。

台中市運動局在豐原葫蘆墩公園首度舉辦「立槳」展演。圖／運動局提供
台中市運動局在豐原葫蘆墩公園首度舉辦「立槳」展演。圖／運動局提供

獨木舟 碼頭 盧秀燕

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