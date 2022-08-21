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影／全民國防一日體驗活動 盧秀燕到場感謝國軍保家衛國

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市神岡區今天有全民國防一日體驗活動，民眾與三軍和憲兵娃娃合照。記者游振昇／攝影
台中市神岡區今天有全民國防一日體驗活動，民眾與三軍和憲兵娃娃合照。記者游振昇／攝影

台中市神岡區公所今在神馬郡休閒農場舉辦「報告班長 荷松在憲全民國防 一日阿迷(army)」系列活動，讓民眾體驗一日國軍生活，台中市長盧秀燕到場感謝後憲和各軍種國軍保家衛國，尤其在兩岸緊張時，國軍的守衛讓大家能安心，更顯重要。

盧秀燕說，兩岸關係緊張，憲兵與各軍種守衛，台中的後憲要守護台中和市民，今天看到大家陣容她很放心，因為一旦國家城市需動員整備時，我們有精良的後憲組織，可迅速編組守護，讓市民安心。

今天的活動吸引許多軍事迷及熱衷野戰生存的玩家熱烈響應，市長盧秀燕到場替體驗者加油打氣，期盼透過活動讓民眾對保家衛國的國軍有更深一層的認識，並竭誠支持國軍，展現民敬軍、軍愛民的良好互動關係，攜手同心守護國家。

中市民政局長吳世瑋表示，國軍平時除擔負起保家衛國的重任外，每逢災害發生時，更要動員投入防災、救災及災後復建等各項作業，是國家穩定與安全最堅強的後盾，市府長期和駐軍部隊均保持良好且密切的互動，國軍官兵長期以來協助台中市各項市政推動及災害防救的付出與貢獻，市府與軍方基於良好合作基礎，未來駐軍部隊若有需要市府協助服務事項，市府團隊必會盡力幫忙，協力打造團結、合諧及進步的台中市。

神岡區長劉汶軒感謝陸軍裝甲第586旅、陸軍步兵302旅、陸軍步兵104旅及陸軍航空特戰指揮部派遣國軍支援及民間單位協助今天活動，提供民眾沉浸式互動體驗，更將輕型戰術型輪車、突擊車、蛙人橡皮艇等裝備開拔至現場展示，並輔以詳細的裝備介紹，加深民眾對國軍的認識，藉這次活動強化全民國防意識，軍民同心齊力攜手捍衛家園。

神岡區公所說明，此次活動規劃提供各式軍種特色體能闖關及野戰生存互動體驗，包括跳傘著裝暨跑線開傘、還有陸軍裝甲第586旅官兵親自指導的「精準方位、彈道擊破」實彈射擊關卡、迷彩妝體驗、趣味天堂路、簡易救護包紮、簡易擔架製作示範及軍備展示等單元，打造滿場軍事風，活動豐富且多元，以寓教育樂的方式，提升全民國防觀念。

台中市長盧秀燕今天到神岡區，參加全民國防一日體驗活動，民眾與她合照。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到神岡區，參加全民國防一日體驗活動，民眾與她合照。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到神岡區，參加全民國防一日體驗活動，民眾與她合照。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到神岡區，參加全民國防一日體驗活動，民眾與她合照。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到神岡區，參加全民國防一日體驗活動。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕今天到神岡區，參加全民國防一日體驗活動。記者游振昇／攝影

國軍 陸軍 台中市長

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