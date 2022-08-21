中陽集團回饋社會 招待125名小朋友快樂過暑假

台中市中陽集團為回饋社會，日前邀請125名弱勢和有身心障礙的小朋友到集團旗下的「異想新樂園」免費遊玩，讓小朋友們度過難忘的一天。集團商業不動產事業體總經理葉家揚今天說，十分樂見小朋友們在遊戲中不斷拓展學習經驗，期待未來持續透過集團力量，繼續提供這樣的資源。

中陽集團旗下的中陽建設、大買家量販及異想新樂園此次共同合作，攜手童綜合醫院兒童發展中心、童傳盛文教基金會、家寶基金會、德水園教養院共同舉辦，邀請小朋友前往。德水園教養院的園生還表演太鼓打擊與大旗舞動，把平日的訓練成果呈現出來，為現場帶來熱鬧氣氛。

家寶基金會執行長張心怡代表基金會與德水園回贈感謝狀，童綜合醫院兒童發展中心則由語言治療師江泓儒代表醫院贈送感謝狀，感謝中陽集團的善行義舉。

張心怡指出，許多弱勢家庭與特殊狀況的孩子是需要各界的支援與照顧，孩子成長過程中需要的不只是物質與環境上的改變，連帶著精神與心靈也是需要被照護。這次有中陽集團及其所屬的異想新樂園免費提供入場機會，讓孩子們都夠暢玩園內各項好玩有趣的設施，不僅會成為最難忘懷的快樂經驗，也可以促進親子間的感情。

童醫院兒童復健科主任葉怡嘉說，兒童發展中心的成立就是希望透過童醫院專業的發展評估而能早期發現及早期療育，使兒童的生理、認知、社會互動、生活自理、情緒和語言等各方面發展獲得適當之協助。