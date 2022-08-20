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可能震撼美股的一場會議倒數計時中 重頭戲看Fed主席致詞

影／五湖園推綠色祭祀 2500盒公益禮盒回饋社會

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市潭子區五湖園今明舉辦中元普渡法會，推廣綠色祭祀、以功代金，響應全球節能減碳政策。記者林佩均／攝影
台中市潭子區五湖園今明舉辦中元普渡法會，推廣綠色祭祀、以功代金，響應全球節能減碳政策。記者林佩均／攝影

台中市潭子區五湖園今明兩日舉辦中元普渡法會，推廣綠色祭祀、以功代金，以電子香、電子蠟燭、電子牌位進行低碳祭祀，響應全球節能減碳政策，今年的讚普拜桌選購2500盒公益禮盒，以實際行動支持弱勢團體。

五湖園生命智慧園區今舉辦「愛．分享文化節」中元普渡法會，與公益團體舉辦「以愛傳愛」公益愛心市集，另有「愛在沸騰」捐血專車、「綠色祭祀」、「愛生命巡迴展」、「主題空間藝術陳設」等活動。

立法委員楊瓊瓔、莊競程、社會局副局長陳坤皇均到場，楊瓊瓔感謝五湖園在空氣清新堅持努力，讓台中的空品更好，也感謝五湖園對弱勢團體的支持與愛護。

莊競程表示，進到會場是聞到香香的味道，不是焚燒金紙的氣味，使用電子香、電子蠟燭的環保祭祀，讓環境更好，永續發展。

中元普渡是台灣信仰每年盛事，五湖園總經理雷靜怡說，園內持續推廣「以功代金」、「綠色祭祀」、並舉辦「愛生命巡迴展」；而「讚普拜桌」支持2500盒公益聯名款禮盒的愛心採購，現場「公益市集」、「熱血沸騰」捐血活動提供民眾燒金紙之外更多元的功德迴向方式，珍愛地球。

台中市潭子區五湖園今明舉辦中元普渡法會，推廣綠色祭祀、以功代金，響應全球節能減碳政策。記者林佩均／攝影
台中市潭子區五湖園今明舉辦中元普渡法會，推廣綠色祭祀、以功代金，響應全球節能減碳政策。記者林佩均／攝影

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