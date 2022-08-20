台灣國際職業婦女協會捐51萬 助340名女高中生
台灣國際職業婦女協會大台中分會今天捐贈51萬元，協助台中市家扶中心的女高中生，共340名女高中生受惠，預計每位可獲1500元助學金。
台灣國際職業婦女協會大台中分會會長林秀芬表示，協會的宗旨除了培訓女力，提昇女性權力，也積極執行聯合國的17項永續發展目標。每年舉辦的公益活動，都與女力聯結進行社會服務。
根據協會訪查發現，國小至高中的學費，政府部門有各種補助，協助需受助的學生。不過，在高中部份，需額外繳納各校的制服、教材、課外活動等費用，對低收入戶是筆龐大負擔。
為幫助弱勢高中生，台灣國際職業婦女協會大台中分會以助學金名義，將會內55位姐妹募集的51萬元，贊助340名高中女生，預計每位可獲1500元。
台中市家扶中心依捐贈金額分配，南家扶中心可獲得30萬6000元，資助204位女高中生；北家扶中心可獲得20萬4000元，資助136位女高中生。受助的女高中生說，感謝各界協助，讓她度過各個難關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言