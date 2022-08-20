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台灣國際職業婦女協會捐51萬 助340名女高中生

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台灣國際職業婦女協會大台中分會捐贈51萬元助學金給台中市南、北家扶中心高中女學生。圖／台灣國際職業婦女協會大台中分會提供
台灣國際職業婦女協會大台中分會捐贈51萬元助學金給台中市南、北家扶中心高中女學生。圖／台灣國際職業婦女協會大台中分會提供

台灣國際職業婦女協會大台中分會今天捐贈51萬元，協助台中市家扶中心的女高中生，共340名女高中生受惠，預計每位可獲1500元助學金。

台灣國際職業婦女協會大台中分會會長林秀芬表示，協會的宗旨除了培訓女力，提昇女性權力，也積極執行聯合國的17項永續發展目標。每年舉辦的公益活動，都與女力聯結進行社會服務。

根據協會訪查發現，國小至高中的學費，政府部門有各種補助，協助需受助的學生。不過，在高中部份，需額外繳納各校的制服、教材、課外活動等費用，對低收入戶是筆龐大負擔。

為幫助弱勢高中生，台灣國際職業婦女協會大台中分會以助學金名義，將會內55位姐妹募集的51萬元，贊助340名高中女生，預計每位可獲1500元。

台中市家扶中心依捐贈金額分配，南家扶中心可獲得30萬6000元，資助204位女高中生；北家扶中心可獲得20萬4000元，資助136位女高中生。受助的女高中生說，感謝各界協助，讓她度過各個難關。

家扶中心 台中市

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