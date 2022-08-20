北斗農會總幹事卸任前辦活動 18農會總幹會現身相挺
彰化縣北斗鎮自古富庶，有「呷在寶斗」的俗諺，今天北斗鎮農會安排挑割稻飯擔進場，為推廣行銷彰化縣優鮮農特產品活動揭開序幕，鎮農會招待品嘗爆米香、水煮蛋等食品，北斗鎮各社區在會場展售菜頭粿等手做小吃，青農擺攤賣高麗菜等蔬果，表現北斗農業多元活力的特色。
彰化縣政府為農特產品自創品牌「優鮮」，北斗鎮農會今天舉辦「留住青春的滋味、有米真好」彰化優鮮農特產品、優良禽畜肉品推廣行銷活動；鎮農會總幹事張桂連致詞時感性的說，她到北斗鎮農會服務十多年，即將退休，任職期間全力推廣彰化縣和北斗鎮的農特產品，為鎮農會及農民創造雙贏。
張桂連在卸任前的這場活動，彰化縣議會議長謝典林及縣內18個基層農會總幹事到場相挺，場面感人，活動也頗浩大熱鬧。北斗鎮農會邀請大興國小表演舞龍，帶領割稻飯擔隊伍進場，縣農會總幹事張建豐看了說，現代工商社會及網路科技時代，看似樣樣發達進步，人們越經常回望過去與傳統，懷念農村時期生活。
縣長王惠美表示，北斗鎮農會準備很多懷舊美食，例如鴨肉米糕、米香、北斗肉圓、北斗香菜，以香菜為例，全鎮種植面積約2百公頃，產量占全國80%，在北斗鎮農會用心輔導下，創造香菜水餃、香菜煎餃、香菜抓餅、香菜咖啡、香菜麵等農特產品，她代表縣政府感謝北斗鎮農會理事長廖泳達、常務監事黃萬乙、總幹事及行政團隊用心於農民事務，農產品參賽總是創造佳績，彰化縣是台灣米倉，她和縣府團隊也會思考為稻米加值，製作各式食品增加農民收益。
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