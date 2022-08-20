快訊

年輕人誰還跟你用Google？ 官方大動作出手這些網站恐難搜

習近平曾要拜登阻止行程 裴洛西表明「2情況」才取消訪台

掌控全國8成茶飲 名間鄉靠創意茶飲打開新市場

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
選手用新鮮水果，搭配茶葉，調製出冰涼可口的茶飲。圖／南投縣政府提供
選手用新鮮水果，搭配茶葉，調製出冰涼可口的茶飲。圖／南投縣政府提供

「2022台灣國際創意茶飲嘉年華、創意茶飲總決賽」今天在名間鄉松柏嶺舉行，吸引各路茶飲高手炫技。南投縣長林明溱說，兩岸關係緊張，台灣茶葉行銷大陸受阻，名間鄉長陳文德舉辦茶飲嘉年華，協助茶農產銷也發揚茶鄉特色，也希望特色的新世代茶飲，為南投好茶開創更大市場。

創意茶飲總決賽共有18組參賽組別，邀請跨足茶飲界藝人「ㄚ頭」做為評審，比賽分為專業店家組、新秀學生組、民間社會組，連金門農工餐管科都組隊參加。決賽的調飲高手在評審委員面現場操作，施展看家本領大配新鮮水果等食材，用創意和巧手，調製出好看、好喝的茶飲。

比賽結果，民間社會組創意獎黃筑筠、技術獎林奕伸，風味獎普羣凱；新秀學生組創意美和科大餐飲管理系林卓逸等3人，技術獎朝陽科大休閒事業管理系陳為霖，風味獎金門農工黃楚美等3人；專業店家組創意獎琴麥國際餐飲企業社許博勝，技術獎伂橙公司王妍睎，風味獎金茶伍李介秋；其他決賽者獲優選獎項。

名間鄉長陳文德說，名間是國內茶葉種植面積、產量最大的茶區，國內近8成飲料茶，原料都來自名間鄉，

對國內茶飲市場舉足輕重。最近茶葉行銷受阻，想以不一樣的方式，帶大家體驗名間鄉茶葉的美，並透過各個調飲高手將名間茶用各種獨特的調飲呈現，將名間茶葉發揚光大，增加農民收益。

名間鄉近20年缺乏新的觀光刺激，縣府在受天宮旁規劃松嶺之星，帶動宗教及國旅風潮，未來結合茶鄉特色，開發創意茶飲遊程，必能掀起一股觀光熱潮，帶動名間整體發展。

參山國家風景區管理處長曹忠猷說，創意茶飲賽深具名間鄉產業特色，如果開發遊程把觀光客帶進來，將成最有特色的旅遊熱區。

創意茶飲總決賽今天在名間鄉舉行，吸引各路好手，調製出好看好喝的新茶飲。圖／南投縣政府提供
創意茶飲總決賽今天在名間鄉舉行，吸引各路好手，調製出好看好喝的新茶飲。圖／南投縣政府提供
選手用新鮮水果，搭配茶葉，調製出冰涼可口的茶飲。圖／南投縣政府提供
選手用新鮮水果，搭配茶葉，調製出冰涼可口的茶飲。圖／南投縣政府提供

茶葉 南投

延伸閱讀

8月指定飲品買1送1！ 大苑子「覓蜜紅茶」上市「橙意滿滿」回歸，哈蜜瓜、香瓜「果茶系特調」都來一杯

茶商以越南茶混充台灣高山茶 網售獲利逾億元遭羈押

台灣高山茶王賽頒獎 南投茶伯憂7千噸茶葉外銷受阻

喝出有意思的茶飲：全新風格品牌ODD ONE OUT進駐台北東區，從設計空間、飲品到價格都顛覆想像

相關新聞

台中市長選舉越夜越美麗 藍綠晚會大拚場

由台中市政府邀請的紙風車劇團創團30周年新作「哪吒鬧龍宮」戶外首演今晚在高鐵台中站前廣場登場，拚連任的國民黨台中市長盧秀...

影／百歲人瑞繪畫賽勇奪第一 最愛畫小鳥與大樹

行政院農委會水保局南投分局舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽，6千多件作品投稿，相當激烈。其中，100歲人瑞阿祖黃舜姿勇奪...

台中夜市346攤業者裝油煙防制 年減3.4噸PM2.5

台中市積極輔導夜市餐飲攤商加裝油煙防制設備，截至今年7月底，共346攤業者參與設置，每年減少約3.4噸PM2.5排放量，...

中市打造第7處街友中繼住宅 50位義工群力完工

培力街友自立，脫離在街生活，台中市社會局獲扶輪社等單位挹注，再度結合台灣善種子義工團，修繕位於西區的閒置老屋，打造台中市...

國漫館場址生變？盧秀燕呼籲蘇揆尊重文化部長李永得

國家漫畫博物館場址傳有變數，台中市長盧秀燕今早出席台中國際動漫博覽會表示，台中極力爭取國漫館，中央已經答應了，文化部長李...

台中百年老店陳允宝泉 跨縣送鳳梨酥關懷南投弱勢

中秋節將至，台中市陳允宝泉食品公司送愛到南投，捐出6千份土鳳梨酥給5個社福單位；總經理翁羿琦、副總陳睿智母子也隨家照團隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。