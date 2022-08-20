掌控全國8成茶飲 名間鄉靠創意茶飲打開新市場

「2022台灣國際創意茶飲嘉年華、創意茶飲總決賽」今天在名間鄉松柏嶺舉行，吸引各路茶飲高手炫技。南投縣長林明溱說，兩岸關係緊張，台灣茶葉行銷大陸受阻，名間鄉長陳文德舉辦茶飲嘉年華，協助茶農產銷也發揚茶鄉特色，也希望特色的新世代茶飲，為南投好茶開創更大市場。

創意茶飲總決賽共有18組參賽組別，邀請跨足茶飲界藝人「ㄚ頭」做為評審，比賽分為專業店家組、新秀學生組、民間社會組，連金門農工餐管科都組隊參加。決賽的調飲高手在評審委員面現場操作，施展看家本領大配新鮮水果等食材，用創意和巧手，調製出好看、好喝的茶飲。

比賽結果，民間社會組創意獎黃筑筠、技術獎林奕伸，風味獎普羣凱；新秀學生組創意美和科大餐飲管理系林卓逸等3人，技術獎朝陽科大休閒事業管理系陳為霖，風味獎金門農工黃楚美等3人；專業店家組創意獎琴麥國際餐飲企業社許博勝，技術獎伂橙公司王妍睎，風味獎金茶伍李介秋；其他決賽者獲優選獎項。

名間鄉長陳文德說，名間是國內茶葉種植面積、產量最大的茶區，國內近8成飲料茶，原料都來自名間鄉，

對國內茶飲市場舉足輕重。最近茶葉行銷受阻，想以不一樣的方式，帶大家體驗名間鄉茶葉的美，並透過各個調飲高手將名間茶用各種獨特的調飲呈現，將名間茶葉發揚光大，增加農民收益。

名間鄉近20年缺乏新的觀光刺激，縣府在受天宮旁規劃松嶺之星，帶動宗教及國旅風潮，未來結合茶鄉特色，開發創意茶飲遊程，必能掀起一股觀光熱潮，帶動名間整體發展。