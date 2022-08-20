八仙山百年台灣肖楠生病了 林管處展開救樹行動

上月初，谷關地標「千年五葉松神木」倒下，令許多遊客心碎。林務局東勢林管處發現，位於八仙山國家森林遊樂區遊客中心前一株百年台灣肖楠樹幹腐朽，恐有傾倒風險，昨展開施工說明會，將請專業團隊治療老樹，維護旅客的重要回憶。

去年底，東勢林區管理處請行政院農業委員會林業試驗所檢測園區樹木時，發現八仙山森林遊樂區這棵百年肖楠樹幹腐朽，橫斷面面積已佔50%，恐有影響安全性的風險，為確保遊客安全，預計於9月上旬至中旬進行樹體結構補強工程，昨(19日)在八仙山國家森林遊樂區召開施工說明會。

東勢林管處表示，這棵台灣肖楠位於園區內林道圓環中心，除了具有重要的歷史意義，也是引導車輛進出之地標。

為維護百年老樹，顧及園區人車安全，已先實施修枝作業，減輕樹冠重量，並監測其生長狀況，再邀請國立台灣大學植物醫學研究中心進行診治。

經國立台灣大學植物醫學研究中心會勘檢測後發現，該株肖楠根系受柏油逆境危害、主幹因木材腐朽菌造成空洞、樹梢有雀榕纏勒，且其氣生根系已往地面紮根；另以應力波進行樹幹不同高度檢測，發現橫斷面的木材腐朽皆佔約50%面積、樹幹傾斜度亦有超過30％等問題，需進行根系養護、纏繞植物移除及外科手術等必要措施。

為保存百歲台灣肖楠，植物研究中心團隊已採取必要措施，完成樹洞修補手術與根系養護作業，並邀請土木技師團隊進行樹體結構補強工程之評估與設計，在顧及公共安全的前提下，支撐設計亦兼具景觀與動線。

為維護見證林業百年歷史的台灣肖楠再現生機，及確保遊客之安全，於昨日進行施工說明會，與會者表示贊同，並期望能達到有效延續樹木生命的機會。