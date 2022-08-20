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八仙山百年台灣肖楠生病了 林管處展開救樹行動

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
八仙山林場時期的台灣肖楠，位於圖中鐵道盡頭處的左一。圖／八仙山林場史話提供
八仙山林場時期的台灣肖楠，位於圖中鐵道盡頭處的左一。圖／八仙山林場史話提供

上月初，谷關地標「千年五葉松神木」倒下，令許多遊客心碎。林務局東勢林管處發現，位於八仙山國家森林遊樂區遊客中心前一株百年台灣肖楠樹幹腐朽，恐有傾倒風險，昨展開施工說明會，將請專業團隊治療老樹，維護旅客的重要回憶。

去年底，東勢林區管理處請行政院農業委員會林業試驗所檢測園區樹木時，發現八仙山森林遊樂區這棵百年肖楠樹幹腐朽，橫斷面面積已佔50%，恐有影響安全性的風險，為確保遊客安全，預計於9月上旬至中旬進行樹體結構補強工程，昨(19日)在八仙山國家森林遊樂區召開施工說明會。

東勢林管處表示，這棵台灣肖楠位於園區內林道圓環中心，除了具有重要的歷史意義，也是引導車輛進出之地標。

為維護百年老樹，顧及園區人車安全，已先實施修枝作業，減輕樹冠重量，並監測其生長狀況，再邀請國立台灣大學植物醫學研究中心進行診治。

經國立台灣大學植物醫學研究中心會勘檢測後發現，該株肖楠根系受柏油逆境危害、主幹因木材腐朽菌造成空洞、樹梢有雀榕纏勒，且其氣生根系已往地面紮根；另以應力波進行樹幹不同高度檢測，發現橫斷面的木材腐朽皆佔約50%面積、樹幹傾斜度亦有超過30％等問題，需進行根系養護、纏繞植物移除及外科手術等必要措施。

為保存百歲台灣肖楠，植物研究中心團隊已採取必要措施，完成樹洞修補手術與根系養護作業，並邀請土木技師團隊進行樹體結構補強工程之評估與設計，在顧及公共安全的前提下，支撐設計亦兼具景觀與動線。

為維護見證林業百年歷史的台灣肖楠再現生機，及確保遊客之安全，於昨日進行施工說明會，與會者表示贊同，並期望能達到有效延續樹木生命的機會。

東勢林管處呼籲，遊客經過這棵百年肖楠時注意安全，快速通過不要逗留。將持續監測園區其他樹木，並定期進行健康管理，冀望透過這次的護樹行動，讓大眾了解老樹保護的工作以及對於尊敬生命的重要性。

目前八仙山國家森林遊樂區內百年台灣肖楠一景，相當壯麗。圖／林務局東勢林區管理處提供
目前八仙山國家森林遊樂區內百年台灣肖楠一景，相當壯麗。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處替百年台灣肖楠進行修枝作業，以減輕樹冠重量。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林區管理處替百年台灣肖楠進行修枝作業，以減輕樹冠重量。圖／林務局東勢林區管理處提供
國立台灣大學植物醫學研究中心昨在八仙山國家森林遊樂區辦理施工說明會。圖／林務局東勢林區管理處提供
國立台灣大學植物醫學研究中心昨在八仙山國家森林遊樂區辦理施工說明會。圖／林務局東勢林區管理處提供

森林遊樂區 八仙 手術

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