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影／百歲人瑞繪畫賽勇奪第一 最愛畫小鳥與大樹

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
100歲人瑞阿祖黃舜姿最喜歡畫小鳥與大樹，勇奪「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽閃亮組第一名。記者林佩均／攝影
100歲人瑞阿祖黃舜姿最喜歡畫小鳥與大樹，勇奪「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽閃亮組第一名。記者林佩均／攝影

行政院農委會水保局南投分局舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽，6千多件作品投稿，相當激烈。其中，100歲人瑞阿祖黃舜姿勇奪閃亮組第一名，在四代同堂陪伴下勇健走上台領獎，奪得民眾喝采；黃說她最喜歡畫小鳥與大樹，「大樹會吸水，可以保護土壤，樹梢可以讓小鳥休息」，對水土保持相當重要。

今天下午，「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽頒獎活動在麗寶樂園渡假區舉行，水保局南投分局分局長陳榮俊表示，活動對象為長者閃亮組與小頑童幼童組，從3歲到100歲的「全齡畢卡索」，更幽默地說，無論長者或幼童都會有青壯年的「孝子」陪同參賽、領獎，是最佳的家庭活動。

水保局長李鎮洋指出，活動特別邀請獲得閃亮組第一名的黃舜姿百歲阿祖現場作畫，阿祖以獨特的畫風、豐富的構圖及著色技巧，贏得大眾一致讚許，完整呈現了「百歲畢卡索」的不老精神，令人佩服。

頒獎現場，黃舜姿阿祖在親友團陪伴下，勇建地走上舞台接受頒獎，博得台下民眾鼓掌喝采；水保局將黃的作品以動畫方式投影呈現，黃在舞台上看到畫作搖身一變動畫影片，笑開懷直說，「怎麼這麼厲害！」

黃舜姿在南投縣埔里藍城社區長青不老班繪畫超過15年，最喜歡描繪小鳥與大樹，黃分享，「大樹會吸水，可以保護土壤，樹梢可以讓小鳥休息」，這些對水土保持相當重要，她也很喜歡大自然，希望大家一起愛護我們的台灣。

水保局表示，此次參賽者來自全台各地，離島金門縣也有作品，參加件數高達6743件，邀請美學、藝術家等專業美術者擔任評審，並於「農村小童」FB粉絲團開放民眾人氣票選，最後獲獎名單共計118件作品，今、明(21日)兩天在麗寶Outlet Mall展出，歡迎民眾前往參觀。

麗寶樂園渡假區表示，全區消費滿3000元，憑消費發票當日登錄抽星宇航空台北—亞洲不限航點雙人來回機票、機車、電動腳踏車及萬元麗寶福容大飯店住宿券，更加碼送8月27日(六)麗寶夏日演唱會門票。

水保局將黃舜姿(右)的作品以動畫方式投影呈現，黃在舞台上看到畫作搖身一變動畫影片，笑開懷直說，「怎麼這麼厲害！」記者林佩均／攝影
水保局將黃舜姿(右)的作品以動畫方式投影呈現，黃在舞台上看到畫作搖身一變動畫影片，笑開懷直說，「怎麼這麼厲害！」記者林佩均／攝影
100歲人瑞阿祖黃舜姿(坐輪椅者)最喜歡畫小鳥與大樹，勇奪「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽閃亮組第一名。記者林佩均／攝影
100歲人瑞阿祖黃舜姿(坐輪椅者)最喜歡畫小鳥與大樹，勇奪「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽閃亮組第一名。記者林佩均／攝影
行政院農委會水保局南投分局舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽，今在麗寶樂園渡假區舉行頒獎典禮，相當熱鬧。記者林佩均／攝影
行政院農委會水保局南投分局舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽，今在麗寶樂園渡假區舉行頒獎典禮，相當熱鬧。記者林佩均／攝影
水保局南投分局舉辦的「滴滴噠噠的異想水保」畫展，今、明(21日)兩天在麗寶Outlet Mall展出，歡迎民眾前往參觀。記者林佩均／攝影
水保局南投分局舉辦的「滴滴噠噠的異想水保」畫展，今、明(21日)兩天在麗寶Outlet Mall展出，歡迎民眾前往參觀。記者林佩均／攝影
100歲人瑞阿祖黃舜姿(左二)最喜歡畫小鳥與大樹，勇奪「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽閃亮組第一名。記者林佩均／攝影
100歲人瑞阿祖黃舜姿(左二)最喜歡畫小鳥與大樹，勇奪「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽閃亮組第一名。記者林佩均／攝影
行政院農委會水保局南投分局舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽，今在麗寶樂園渡假區舉行頒獎典禮，相當熱鬧。記者林佩均／攝影
行政院農委會水保局南投分局舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽，今在麗寶樂園渡假區舉行頒獎典禮，相當熱鬧。記者林佩均／攝影
行政院農委會水保局南投分局舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽，今在麗寶樂園渡假區舉行頒獎典禮，相當熱鬧。記者林佩均／攝影
行政院農委會水保局南投分局舉辦「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽，今在麗寶樂園渡假區舉行頒獎典禮，相當熱鬧。記者林佩均／攝影
100歲人瑞阿祖黃舜姿以最喜歡的小鳥與大樹為題作畫，勇奪「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽閃亮組第一名。記者林佩均／攝影
100歲人瑞阿祖黃舜姿以最喜歡的小鳥與大樹為題作畫，勇奪「滴滴噠噠的異想水保」繪畫賽閃亮組第一名。記者林佩均／攝影

水保局 南投 麗寶樂園

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