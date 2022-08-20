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畫家黃琯予回家鄉舉辦個展 與扶輪社為身障者圓夢

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
畫家黃琯予在埔里藝文中心舉辦大地之愛畫展，同時舉辦義賣活動，幫助弱勢團體。圖／讀者提供
畫家黃琯予在埔里藝文中心舉辦大地之愛畫展，同時舉辦義賣活動，幫助弱勢團體。圖／讀者提供

出身在南投縣埔里鎮的畫家黃琯予，作品寫實、細膩崇尚自然，有「療癒畫家」美名，今天回到故鄉，在埔里藝文中心舉辦大地之愛畫展，展期到9月1日，黃琯予也舉辦「愛心鑼」義賣，所得捐給「風神車隊」作為電動輔助車電池更換費用，幫助身障朋友圓夢。

黃琯予「大地之愛」展今天開幕，埔里鎮長廖志城以及多名的縣議員到場參加，廖志城肯定黃琯予作品畫風精緻，兼具感性跟理性之美，可說是埔里之光。

黃琯予的父親黄憲仁也是知名畫家，她從小便展現藝術天賦，還陪著父親在許多電影院畫大型電影看板，也為機關、學校畫國父孫中山先生和先總統蔣公畫像。黃琯予說，她是埔里的女兒，雖然父親已過世了，但埔里鄉親熱烈參與，讓她十分感動。這次畫展展出數十幅她得獎作品，表達她對故鄉的感謝。

為關懷弱勢團體，今天畫展還舉辦敲響愛心鑼義賣，黃琯予將畫作製作成各類的商品，包括特殊造型的女兒紅酒，現場舉辦義賣，贊助由身障者組成的風神車隊。

新北市聖覺寺自圓法師也說，黃琯予畫作展現對大地自然關懷，充滿療癒風格，相當難得。大地之愛畫展也和台中市惠文扶輪社共同舉辦募款餐會，所得全部捐贈給公益團體，以實際的行動展現大地之愛。

自圓法師參加黃琯予畫展，稱讚她的畫作充滿對大地和自然的關懷。圖／讀者提供
自圓法師參加黃琯予畫展，稱讚她的畫作充滿對大地和自然的關懷。圖／讀者提供
畫家黃琯予（右）在埔里藝文中心舉辦大地之愛畫展，埔里鎮長廖志城也肯定黃琯予對家鄉和弱勢的關懷。圖／讀者提供
畫家黃琯予（右）在埔里藝文中心舉辦大地之愛畫展，埔里鎮長廖志城也肯定黃琯予對家鄉和弱勢的關懷。圖／讀者提供

埔里 義賣

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