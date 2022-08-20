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羽球賽首次結合觀光 彰化大佛盃近3千選手報到

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
近3千名羽球好手在彰南運動中心參加2022大佛盃全國羽球觀光錦標賽。記者簡慧珍／攝影
近3千名羽球好手在彰南運動中心參加2022大佛盃全國羽球觀光錦標賽。記者簡慧珍／攝影

彰化縣彰南運動中心今天熱鬧滾滾，來自全國近3000名羽球好手將在4天內，角逐第一屆大佛盃全國羽球觀光錦標賽優勝名次，羽球賽也首度結合觀光彰化景點打卡送好禮，許多民眾趕到會場出示競賽粉專留言，領取紀念T恤並觀賞比賽。

上半年COVID-19疫情發燒，很多運動賽事的選手參與度不足，現在疫情降溫，2022大佛盃全國羽球觀光錦標賽登場，國小到社會、單打雙打到團體，合計十二個組別、1700多隊在彰南運動中心的二樓和四樓競技。今天開幕典禮，喜愛和關心羽球運動的社團幹部到場祝賀。

主辦單位彰化縣羽球發展協會理事長石豐毅說，羽球現階段的重點培訓主角是國中與國小羽球選手，近年我國羽球選手在國外賽事屢獲佳績，上個月也傳來捷報，我國世界球后戴資穎拿下台北公開賽女單金牌，希望這份光榮能鼓勵青年選手參與球賽，增加更多歷練與實戰經驗。

中華羽協理事長張國祚表示，羽球運動人口日漸增加，打羽球的場所也越來越多，全國許多縣市舉辦羽球賽事重點放在學校選手，相信以選手的實力一定可以再創新高。彰化縣長王惠美、縣議長謝典林到場致意，王惠美特別感謝這次賽事結合觀光遊，為彰化縣帶來更多經濟效益。

這次賽事雖沒高知名度羽球選手參加，但全國的羽球運動重點發展學校都組隊前來，時值暑假，有的選手家人也順遊彰化，因為賽事期間（8月20至8月23日）前往比賽官網指定的10個景點中任一景點拍選手及可辨認景點的合影，上傳個人臉書可公開動態或IG貼文，標上指定hashtag #大佛盃羽球賽 #選手出任務，憑發文畫面可到賽事活動處兌換好禮二選一。

2022大佛盃全國羽球觀光錦標賽在彰南運動中心熱烈進行。記者簡慧珍／攝影
2022大佛盃全國羽球觀光錦標賽在彰南運動中心熱烈進行。記者簡慧珍／攝影

疫情 王惠美

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