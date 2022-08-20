台中夜市346攤業者裝油煙防制 年減3.4噸PM2.5

台中市積極輔導夜市餐飲攤商加裝油煙防制設備，截至今年7月底，共346攤業者參與設置，每年減少約3.4噸PM2.5排放量，有效改善台中空氣品質。

經發局表示，夜市產生的油煙對空氣品質危害甚重，為改善空氣污染問題，近年積極推動「空氣清新計畫」，要求夜市在取得營業許可前，夜市所屬的煎、炒、烤、炸的熟食類攤商應依規定設置油煙防制設備，以目前列管逢甲觀光夜市等11處夜市，截至今年7月底，共輔導346攤業者裝設油煙防制設備，每年減少約3.4噸PM2.5排放量。

經發局提到，已設置油煙防制設備者，每年也提供經費補助攤商汰換舊式設備，減少業者維護負擔，降低夜市營業對環境污染的影響。

經發局指出，除空氣改善部分，針對用水部分也提供經費補助，協助攤商設置外接式油脂截留設備，將業者營業產生污廢水中的油脂、殘渣和不易分解處理的物質先初步分離，減輕排污的負擔，讓夜市整體營業環境更好。