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中市打造第7處街友中繼住宅 50位義工群力完工
培力街友自立，脫離在街生活，台中市社會局獲扶輪社等單位挹注，再度結合台灣善種子義工團，修繕位於西區的閒置老屋，打造台中市第7處街友中繼住宅，今天舉辦交屋儀式。社會局長彭懷真感謝義工發揮愛心善舉，公私協力，為街友打造一個友善的居住處所。
彭懷真表示，感謝台灣善種子義工團集結50多位義工，犧牲假日時間，貢獻自身專業技能，付出無私愛心，經過半個月修建，原本破舊不堪的老房子改造得美侖美奐。第7處街友中繼住宅完工後，能輔導多位街友穩定居住，冬天也能當作臨時避寒處所，讓街友免於餐風露宿。
台灣善種子義工團分享，許多外縣市的義工專程到台中修繕房子，自掏腰包負擔車費、伙食費和住宿費，揮灑他們的汗水與專業，集結眾人的愛心與力量。整修過程中，一度遇到缺水、建物牆面漏水、屋子缺少化糞池等問題，還好義工們運用專業技能和巧手一一克服；為讓街友住得安心，更貼心地打造流動廁所與衛浴設備，方便街友的生活起居。
社會局表示，台灣善種子義工團打造得不只是房舍，蓋得是祝福、希望、未來、重生，為遭逢人生困境的街友們，打造有愛的溫馨居住處所，希望街友們感受到義工默默行善的溫暖，願意打開心房，進而接受社會局輔導，逐步邁向自立生活。
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