國漫館場址生變？盧秀燕呼籲蘇揆尊重文化部長李永得

國家漫畫博物館場址傳有變數，台中市長盧秀燕今早出席台中國際動漫博覽會表示，台中極力爭取國漫館，中央已經答應了，文化部長李永得前年上台後，親自挑選台中帝國糖廠、台鐵新民街倉庫群為場址，雙方有簽訂意向書，「聽說最近行政院打槍文化部，我呼籲蘇院長尊重自己閣員、尊重文化部專業」。

盧秀燕說，國漫館籌備工作由文化部進行，「聽說行政院有意見，希望文化部、行政院不要再有變化，不然政府做事要有誠信， 閣揆不支持自己的閣員不太好， 希望行政院能夠支持文化部當初的決定」。

文化部人文出版司專委廖倪妮今早出席動漫博覽會，她受訪說，國漫館目前場址為帝國糖廠、台中文資園區、台南文創園區，採取一核心多場館發展，目前場址還沒有定案，「並沒有離開台中的意思」。

文化部推動成立國家漫畫博物館，台中市前市長林佳龍任內與當時文化部長鄭麗君拍板，落腳水湳中台灣電影中心，後來盧秀燕當選後，文化部以場館不合適決定「出走」，經中市府、台中立委爭取留在台中，並選定帝國糖廠、新民街倉庫群為場址，近期又傳出生變。

台中市議會多名民進黨議員質疑，國漫館傳出要搬到台南，批評市府消極、不爭取。民進黨台中市長參選人蔡其昌今早說，當初水湳基地不符合博物館規格，中央想把預算移走，他以立法院副院長身分，把預算留在台中，中市府要盡快找到國漫館場址。

蔡其昌說，中市府沒找到合適場地，市府不積極、怠惰，預算又要被移走了；他日前拜訪蘇院長，希望再給幾個月時間，未來2、3個月，若市府還是沒有作為，找不到地方留住預算，未來他當市長，會積極找適當地點，讓國漫館留在台中。

盧秀燕今早在動漫博覽會表示，國漫館在台中是既定事實，當初他專程北上與李永得部長開會，把這件事定案，文化部、中市府雙方有簽意向書，當時也都有發新聞稿，台中提供多據點供挑選，文化部選中帝國糖廠、台鐵倉庫群，中市府無條件全力配合。她呼籲行政院尊重文化部、尊重李部長的選擇，按照原來計畫，不要再有變化。

廖倪妮受訪表示，文化部向行政院提報計畫時，政院希望整體考量推動時程，以及產業聚落相關政策，因此調整計畫內容，目前選定場址為帝國糖廠、台中文資園區與台南文創園區，「帝糖還是，（國漫館）並沒有離開台中」，新民街倉庫群有產權問題要處理，考量推動時程後來沒納入場址。