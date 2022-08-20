台中百年老店陳允宝泉 跨縣送鳳梨酥關懷南投弱勢

中秋節將至，台中市陳允宝泉食品公司送愛到南投，捐出6千份土鳳梨酥給5個社福單位；總經理翁羿琦、副總陳睿智母子也隨家照團隊送物資慰問弱勢家庭。立委羅美玲說，家庭照顧者協會與新媳婦協會近年為防疫，難以延續做月餅送弱勢活動，感謝台中百年老店及時送暖，撫慰南投弱勢家庭。

南投縣家庭照顧者關懷協會理事長吳棋楠接受2500份土鳳梨酥，代家庭照顧者及社區關懷據點表達謝意；南投縣新媳婦關懷協會收到1500份，受惠對象為新住民弱勢家庭及社區關懷據點；犯罪被害人保護協會南投分會與更生保護會南投分會共得1000份，將分送給犯罪被害人及更生人，南投縣社會福利工作協會也有1千份贈送單親家庭。

陳允宝泉於1908年在台中豐原起家，自第二代赴日學習，創立「宝泉」，結合傳統台式與日式烘焙，第四代陳宇鴻與翁羿琦夫婦在2013年將店名加上第一代陳允的名字傳承至今，第五代陳溢輝、陳睿智也加入團隊。