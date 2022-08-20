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台中百年老店陳允宝泉 跨縣送鳳梨酥關懷南投弱勢
中秋節將至，台中市陳允宝泉食品公司送愛到南投，捐出6千份土鳳梨酥給5個社福單位；總經理翁羿琦、副總陳睿智母子也隨家照團隊送物資慰問弱勢家庭。立委羅美玲說，家庭照顧者協會與新媳婦協會近年為防疫，難以延續做月餅送弱勢活動，感謝台中百年老店及時送暖，撫慰南投弱勢家庭。
南投縣家庭照顧者關懷協會理事長吳棋楠接受2500份土鳳梨酥，代家庭照顧者及社區關懷據點表達謝意；南投縣新媳婦關懷協會收到1500份，受惠對象為新住民弱勢家庭及社區關懷據點；犯罪被害人保護協會南投分會與更生保護會南投分會共得1000份，將分送給犯罪被害人及更生人，南投縣社會福利工作協會也有1千份贈送單親家庭。
陳允宝泉於1908年在台中豐原起家，自第二代赴日學習，創立「宝泉」，結合傳統台式與日式烘焙，第四代陳宇鴻與翁羿琦夫婦在2013年將店名加上第一代陳允的名字傳承至今，第五代陳溢輝、陳睿智也加入團隊。
陳允宝泉公司熱心回饋社會公益，台鐵太魯閣號事故，陳允宝泉公司捐出3日營業額幫助受難家庭；新冠疫情期間，陳溢輝結婚取消原訂30多桌喜宴，將經費製作7千份小月餅送給醫護人員，感謝防疫付出，落實回饋社會的企業責任。陳允宝泉以太陽餅等糕點聞名，數度榮獲台中市十大伴手禮「金口碑獎」，這次捐贈的土鳳梨酥也是台日暢銷商品。
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