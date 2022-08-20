彰化後火車站立體停車場工程 獲國家卓越建設金質獎
斥資3億7000萬元、預定明年3月完工的「彰化市後火車站立體停車場工程」，獲得有「建築界奧斯卡」美譽的2022國家卓越建設金質獎，不僅是全國鄉鎮市公所唯一獲獎，也是該獎舉辦17年來，鄉鎮市公所唯一得獎的區程。
彰化市長林世賢昨天北上領獎，他說，只要上下ㄧ心、做事不虛與委蛇，小蝦米也有機會做出國家級的規畫工程。
彰化市公所表示，「台鐵彰化車站後站停車場新建統包工程」總工程費約3億7000萬元，中央補助約1億1671萬元、彰化縣政府負擔約1億6997萬元、彰化市公所負擔約8498萬元，去年3月動工，預定興建地下1樓、地上4樓，停車場共可停放295個汽車停車位、523個機車停車位，並納入智慧化停車設施及綠能友善設計，將打造便民、環保、智慧科技與安全的停車空間。
彰化後火車站立體停車場工程兼具都市轉繼站、友善都市鄰里以及體現鐵路文化多重功能。彰化市公所表示，建築師以『都市公共層』為設計概念主軸，包含「跨站天橋連接」、「都市公共平台」、「綠色停車場」及「都市綠地」等元素，並結合材料與植栽的配置變化，呈現出輕盈通透的視覺感受，降低對鄰近建物的壓迫感，打破傳統立體停車場固有的外觀印象，未來將成為串聯前後站及擁有自然綠景的後站新地標。
林世賢說，彰化後火車站立體停車場工程是由彰化市公所提案，獲得中央前瞻基礎建設計畫補助，完成後，將融合後站天橋、綠地廣場及停車場，創造出多樣性使用的建築空間，成為彰化鐵路觀光廊道的起點。
除彰化後火車站立體停車場工程，彰化縣另有兩座大型立體停車場正在施工，包括由縣府發包的員林市三和公園地下停車場及彰化市延平公園地下停車場，這三大停車場工程總經費達11.6億元，預計明年起陸續完工啟用，共計可提供3席大客車格位、897席汽車格位與896席機車格位，將大幅增加市中心停車空間供給，改善停車問題。
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