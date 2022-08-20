彰化後火車站立體停車場工程 獲國家卓越建設金質獎

斥資3億7000萬元、預定明年3月完工的「彰化市後火車站立體停車場工程」，獲得有「建築界奧斯卡」美譽的2022國家卓越建設金質獎，不僅是全國鄉鎮市公所唯一獲獎，也是該獎舉辦17年來，鄉鎮市公所唯一得獎的區程。

彰化市長林世賢昨天北上領獎，他說，只要上下ㄧ心、做事不虛與委蛇，小蝦米也有機會做出國家級的規畫工程。

彰化市公所表示，「台鐵彰化車站後站停車場新建統包工程」總工程費約3億7000萬元，中央補助約1億1671萬元、彰化縣政府負擔約1億6997萬元、彰化市公所負擔約8498萬元，去年3月動工，預定興建地下1樓、地上4樓，停車場共可停放295個汽車停車位、523個機車停車位，並納入智慧化停車設施及綠能友善設計，將打造便民、環保、智慧科技與安全的停車空間。

彰化後火車站立體停車場工程兼具都市轉繼站、友善都市鄰里以及體現鐵路文化多重功能。彰化市公所表示，建築師以『都市公共層』為設計概念主軸，包含「跨站天橋連接」、「都市公共平台」、「綠色停車場」及「都市綠地」等元素，並結合材料與植栽的配置變化，呈現出輕盈通透的視覺感受，降低對鄰近建物的壓迫感，打破傳統立體停車場固有的外觀印象，未來將成為串聯前後站及擁有自然綠景的後站新地標。

林世賢說，彰化後火車站立體停車場工程是由彰化市公所提案，獲得中央前瞻基礎建設計畫補助，完成後，將融合後站天橋、綠地廣場及停車場，創造出多樣性使用的建築空間，成為彰化鐵路觀光廊道的起點。