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中陽集團攜手童醫院兒發中心 邀弱勢童遊異想新樂園

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中陽集團攜手童綜合醫院兒發中心等單位，邀弱勢兒童暢遊異想新樂園。中陽集團提供
中陽集團攜手童綜合醫院兒發中心等單位，邀弱勢兒童暢遊異想新樂園。中陽集團提供

暑假接近尾聲，但許多孩子因為家庭或經濟等因素，無法也從未到樂園遊玩。

中陽集團攜手童綜合醫院兒童發展中心、童傳盛文教基金會、家寶基金會、德水園教養院，邀請兒發中心發展遲緩兒童、基金會弱勢家庭兒童與德水園身心障礙園生，共計125名孩子與家長到異想新樂園免費遊玩，為孩子們留下美好的歡樂回憶。

家寶基金會執行長張心怡代表基金會與德水園回贈感謝狀，童綜合醫院兒童發展中心則由語言治療師江泓儒代表醫院贈送感謝狀，分別由中陽集團商業不動產事業體總經理葉家揚、異想新樂園課長蔡弦忠代表接受。

德水園教養院的園生，對於中陽集團與異想新樂園的公益善舉，除表達感謝之意，也在現場表演太鼓打擊與大旗舞動，呈現園內訓練的成果，熱絡現場氣氛與活力。

「我們期待透過民間企業力量，以實際行動貫徹企業社會責任。」葉家揚說，有感於身心障礙、弱勢家庭兒童能接觸到的戶外學習場域較少，此次結合集團旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園等資源，讓參與活動的大小朋友能透過樂園的歡樂氣氛，在遊戲中不斷拓展學習經驗，同時給予更多向前的力量。

張心怡指出，許多弱勢家庭與特殊狀況的孩子，是需要各界的支援與照顧，而孩子成長過程中需要的不只是物質與環境上的改變，連帶精神與心靈也是需要被照護的。

這次中陽集團及其所屬的異想新樂園，免費提供入場機會，讓孩子們都夠暢玩園內各項好玩有趣的設施，不僅會成為最難忘懷的快樂經驗，也可以促進親子間的感情。

童醫院兒童復健科主任葉怡嘉說，兒童發展中心的成立，就是希望透過童醫院專業的發展評估，能早期發現及早期療育，使兒童的生理、認知、社會互動、生活自理、情緒和語言等各方面發展獲得適當的協助。

而這次異想新樂園所提供的遊樂設施，可以開發五大兒童學習發展領域：感統力、注意力、學習力、肢體力及靈活力，促使這些弱勢兒童及發展遲緩的兒童能夠在遊戲中學習，提高孩童五大感官能力。

弱勢家庭 語言 復健

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