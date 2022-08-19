埔心國中拳擊隊三年有成 今晚催生鄉拳擊委員會

彰化縣埔心國中3年前成立拳擊隊，今年參加111年全國中等學校運動會-拳擊項目，奪牌率100%，今晚埔心國中拳擊隊後援會舉辦慶功宴並頒獎，埔心鄉拳擊委員會在歡樂氣氛中順勢成立，由後援會會長許增鏞出任第一任委員會主任委員。

埔心國中拳擊隊成立3年就摘金奪銀「獎」不停，今年年初的彰化縣110學年度教育盃拳擊錦標賽，奪國中女子組團體冠軍及個人項目6面獎牌，包括3面金牌、1面銀牌、2面銅牌的榮耀，國女組吳丞涵、劉亘庭分奪不同量級的冠軍，國男組的張丞茗得冠軍、陳正程亞軍、詹宗翰季軍、黃琮勛季軍；111年全國中等學校運動會，劉亘庭摘下國女組金牌、陳正程得到國男組銀牌、林晏千是國女組銅牌。

埔中拳擊隊後援會會長許增鏞招待拳擊隊選手用餐，許增鏞表示，他在拳擊前輩兼老師張春輝的鼓勵下，義不容辭擔任母埔中的校拳擊隊後援會會長，為學弟妹購置全套制服，經常送加菜金補充學弟妹和教練的營養，並期勉學弟妹在拳擊場上發揮勇者不懼的精神奮戰與爭取最佳成績。

今天晚上埔中家長會、校友會的會長及校友會榮譽會長、鄉民代表到餐廳，和選手共餐同樂。選手一致要求不要透露量級以免「體重」外洩，特別是女選手進入青春期，不喜歡被強調體重，家長會長、校友會長和榮譽會長、鄉民代表都能同理孩子的心，只談競賽表現。