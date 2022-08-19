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田尾最大實境解謎免費玩 限額報名手刀快下

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾公路花園很多密境等待實境解密闖關遊戲一一曝光。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾公路花園很多密境等待實境解密闖關遊戲一一曝光。記者簡慧珍／攝影

2022花鄉田尾迎賓祭預定11月登場，「花園解謎趣 玩花鄉 拿好禮」先暖身，限額報名500人，報名成功者取得網路帳密，9月17日下午3個半小時內達成每個謎題地點指示事項，闖關成功者可獲花鄉花月夜音樂晚宴門票、雨林植物等好禮。

社團法人彰化縣田尾休閒農業協會和彰化縣政府、田尾鄉公所，舉辦這場「花園解謎趣 玩花鄉 拿好禮」，田尾休閒農業協會希望異業結盟，找永靖共好協會協辦田尾公路花園第一場大型實境解謎，免費參加，報名要快。

田尾休閒農業協會常務監事張書杰表示，去年就有這樣的活動規畫，因COVID-19防疫升級而取消，今年復辦，協會朝向互利共榮模式邀請異業參與、志工進場，逐步培植休區自主營運的能力，所以田尾公路花園實境解謎限額500人，不收費，為預定參加人數2千至3千人的11月花鄉田尾迎賓祭試水溫。

民眾如果田尾公路花園實境解謎有興趣，事前報名，9月17日下午1點前到田尾公路花園遊客服務中心前的廣場報到和出發，根據田尾休閒農業協會給的帳密，用手機點開看闖關地點和題目，到每個花園與園藝行完成任務，最大獎是音樂晚宴門票，每張2千元。報名電話0952283327劉先生。

園藝

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