廬山溫泉遷建遭監院糾正 居民：沒辦法餬口怎麼活下去

南投縣政府廬山溫泉遷建案，監委認為廬山溫泉北坡母安山「深層滑動」風險，如同「小林村」第二，縣府怠於旅遊警示，也未嚴格取締溫泉區違規營業，耗資33億元的福興農場至今無任何業者遷建，今天決議糾正南投縣政府。

廬山溫泉巫姓居民說，母安山危險問題中央一說再說，但沒人知道何時會出現，居民業者得生活，現在勉強糊口都挨罰，當初也向監委陳情協助，但等來的還是糾正，要讓居民怎麼活下去。

南投縣長林明溱說，廬山溫泉遷建縣府依法辦理，他也替廬山溫泉業者「抱屈」，十多年來政府未曾對廬山民眾生活伸出援手，不准溫泉業者繼續營生，政府這樣對待自己的人民，難道要廬山居民喝西北風？希望監察院不要漠視人民生存權利。

廬山溫泉風景區因2008辛樂克颱風和2009莫拉克颱風，加上母安山有深層滑動危險，南投縣政府2011年發布實施「變更廬山風景特定區計畫案」，廢止風景特定區外，變更劃設為河川區和保護區，讓廬山溫泉休養生息。

但依照莫拉克風災相關救濟規定，廬山溫泉災情只補償合法建物和合法私有土地，有許多非合法建物業者，未獲得合理補償，使得廬山相關業者在生計考量下，冒險違規營業。

南投縣政府選定埔里福興農場區，以溫泉造鎮方式開發福興溫泉農場區，以專案讓售方式出售給原廬山地區溫泉旅館等業者。超過7成業者申請專案讓售，符合原開發許可規定，然依此比例，但近2成業者因經濟能力等因素未申請，是違規營業原因之一。

案。

縣府已禁止仁愛鄉「廬山地區商店街」商業登記，以免遊客誤認仍可在廬山溫泉營業。縣府也加速福興農場開發建築申請，採單一窗口模式，以加速開發案申請和建築許可審查等各項流程。