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「奇妙的數學世界」特展 巡迴到台中

中央社／ 台中19日電

由信誼基金會主辦的「安野光雅．奇妙的數學世界」互動展，今天巡迴到台中市展出，基金會營運長廖瑞文表示，盼讓大家在防疫之餘，仍可安心愉快的體驗數學樂趣。

「安野光雅．奇妙的數學世界」互動展在新光三越百貨公司巡迴展出，繼北、高後，19日起至31日移師最後一站台中市新光三越中港店展出，歡迎中部親子家庭到現場免費體驗。

廖瑞文在新聞稿表示，「進入數學世界的圖畫書」是曾獲「國際安徒生插畫大獎」的日本圖畫書大師「安野光雅」，最具影響力的作品之一，也是信誼基金會創立台灣第一家專為幼兒出版圖畫書和教育玩具的信誼基金出版社，所引進的第一套世界經典圖畫書。

廖瑞文指出，40多年來，這套書成為許多台灣幼兒家庭數學啟蒙的寶典，今年策展特別以這套經典，搭配融入科學、數學、文學、建築等領域的「天動說」、「跳蚤市場」、「10個人快樂的搬家」等圖畫書，為親子規劃一場「找尋答案」的探索旅程，讓大家防疫之餘仍可以安心愉快的體驗數學的樂趣。

廖瑞文強調，親子進入這個展場，不用擔心數學太難的問題，透過圖像和遊戲，以及簡單易懂的展覽介紹，孩子很容易進入遊戲情境，不斷的嘗試，就能找出答案。

廖瑞文也提醒家長，在遊戲過程中，不用急著為孩子找答案，每種遊戲都有不同的解答方式和路徑，讓孩子多多嘗試，就算答案是錯的，孩子也能在找答案的過程中瞭解前因後果，發現找答案的樂趣。

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