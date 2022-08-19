減少垃圾堆積 南投縣府試驗高溫裂解還能發電

為解決垃圾處理問題，南投縣政府近期在南投市辦理家戶垃圾去化試驗計畫，使用高溫裂解裝置協助南投市清潔隊處理垃圾，若能穩定處理，研擬普及全縣13鄉鎮市，減少垃圾堆積。

南投縣無自有垃圾焚化廠，全縣13鄉鎮市每天產生約250公噸垃圾，目前僅2縣市政府願幫忙，全縣垃圾暫置量累積近22萬公噸，南投縣政府環保局為解決垃圾處理問題，在南投市辦理家戶垃圾去化試驗計畫，與民間廠商合作，使用高溫裂解裝置協助清潔隊處理垃圾。

根據環保局資料，這套設備將家戶垃圾簡易處理後，破碎為細碎料，再投入電光電漿熱裂解裝置進行熱裂解，熱裂解後產出含氫氣、一氧化碳、二氧化碳、甲烷的合成氣體與熱裂解碳黑，合成氣體可透過裝置發電，碳黑則可再利用，相關製程與設備持續調整與改良。

南投縣長林明溱今天與環保局長李易書了解試辦情況，林明溱表示，縣府非常重視垃圾處理問題，這次試驗為首度使用電漿高熱處理，可燃垃圾放入後都能分解，過程中產生味道及廢氣很少，氣體還能發電，是高科技設備，若能穩定處理垃圾，未來可推廣至13鄉鎮市。

廠商表示，可燃廢棄物皆可投入，破碎後進入熱裂解機，分解後產生合成氣體與熱裂解碳黑，目前處理量為每小時500公斤、發電量約100至120kWh、碳黑產生量約每小時25公斤，整套機器除能處理垃圾，還能提供電力，減少清潔隊電費負擔，達綠色經濟目標。