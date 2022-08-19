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彰化縣3項計畫獲魅力城鄉大賞 網路投票可抽大獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府執行「城鄉之心工程計畫」，經內政部「2021致敬魅力城鄉大賞」評比，芬園鄉旺萊的家139牛車意象公園獲得佳作。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府執行「城鄉之心工程計畫」，經內政部「2021致敬魅力城鄉大賞」評比，芬園鄉旺萊的家139牛車意象公園獲得佳作。圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府執行「城鄉之心工程計畫」，經內政部「2021致敬魅力城鄉大賞」評比，溪湖綠色生活基盤營造計畫獲得優等，花壇鄉口庄公園、芬園鄉旺萊的家139牛車意象公園獲得佳作，是對彰化縣城鄉景觀營造成效的肯定， 內政部營建署訂9月3日頒獎。

「溪湖綠色生活基盤營造計畫」是優化溪湖鎮內既有公園綠地，打造溪湖中央公園，串聯溪湖糖廠、湖南國小形成20公頃的公園綠地開放空間，不僅落實氣候調適、生態多樣性、滯洪保水等功能，並整合溪湖糖廠、溪湖老街及糖鐵綠廊觀光遊憩資源，營造更具魅力的城鎮景觀，獲競爭型計畫「城鄉魅力賞」優等。

花壇鄉口庄公園位在彰化交流道特定區花壇鄉兒八用地，施工階段留設陸蟹保護區，並整合在地磚窯產業、陸蟹意象營造生態及產業共融的場域，獲政策引導型計畫「城鄉魅力賞」佳作。

芬園鄉中崙社區連續5年獲社區規劃師駐地輔導計畫補助，輔導社區雇工購料自行營造，「旺萊的家139牛車意象公園」之前已獲2021建築園冶獎，本次再獲社區營造型計畫「城鄉魅力賞」佳作。

縣府表示，9月3日頒獎前，營建署自即日起到8月24日，將舉辦「致敬城鄉魅力大賞─最佳人氣賞票選活動」，投票網址：https://reurl.cc/ERXROa。民眾可到活動官網為自己喜愛的城鄉代表作品，投下支持的一票，還能有機會抽中AppleWatch、攜帶式藍牙喇叭、多功能電烤盤等大獎。

彰化縣政府執行「城鄉之心工程計畫」，經內政部「2021致敬魅力城鄉大賞」評比，花壇鄉口庄公園獲得佳作。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府執行「城鄉之心工程計畫」，經內政部「2021致敬魅力城鄉大賞」評比，花壇鄉口庄公園獲得佳作。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府執行「城鄉之心工程計畫」，經內政部「2021致敬魅力城鄉大賞」評比，溪湖綠色生活基盤營造計畫獲得優等。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府執行「城鄉之心工程計畫」，經內政部「2021致敬魅力城鄉大賞」評比，溪湖綠色生活基盤營造計畫獲得優等。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府執行「城鄉之心工程計畫」，經內政部「2021致敬魅力城鄉大賞」評比，溪湖綠色生活基盤營造計畫獲得優等。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府執行「城鄉之心工程計畫」，經內政部「2021致敬魅力城鄉大賞」評比，溪湖綠色生活基盤營造計畫獲得優等。圖／彰化縣政府提供

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