垃圾變黃金 芭樂枝條分解農業廢材變有機肥

彰化縣社頭鄉今天舉辦番石榴枝條分解菌示範觀摩，彰化縣長王惠美說，縣府農業處陸續推廣稻草腐化菌、葡萄藤與番石榴枝條分解菌，使用分解菌以取代焚燒方式處理農業廢材，可以變成有機肥，更環保，也可減少空氣汙染。

番石榴枝條分解菌示範觀摩會今天在社頭鄉朝興國小旁農田舉辦，王惠美與社頭鄉農會理事長蕭成洽、總幹事蕭浚二、贊助企業、縣議員蕭如意、鄭俊雄、彰化縣農會總幹事張建豐、台中區農業改良場埔里分場長白桂芳等人與會。

王惠美說，現在天氣越來越熱，世界各國對於環境永續的概念也逐步提升，過去農民大多採用焚燒方式處理稻草、枝條等農業廢材，卻產生大量二氧化碳，也因空氣汙染而影響交通視線。

王惠美說，在縣府團隊與企業、農會等單位齊心合力下，彰化縣在2018年上半年的PM2.5為25.3微克，今年同期的PM2.5已降至15.6微克，下降9.7微克，為全國降幅第一。

企業贊助分解枝條的「微生物製劑」，今年已贊助8萬瓶，約2千萬元，嘉惠2萬8000名以上農友，此次番石榴贊助2000瓶，預計500位以上農友試用，王惠美今年也表揚8家贊助廠商。