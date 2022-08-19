南投汰換警車預算加倍 77輛加入打擊犯罪行列
南投警用汽、機車使用年限分別為7年及6年，但因財政難全面依年限換新，縣警局今年汰換警車預算1330萬元，南投縣長林明溱得知，指示增加1000萬元，購入21輛汽車、56輛機車。
南投縣警察局今天在縣立體育場前廣場辦理新購警用汽機車授車及校閱儀式，縣長林明溱、警察局長黃永志等人出席，林明溱致詞表示，南投縣幅員遼闊，山區道路狀況多，警用車輛易耗損，今年汰換警車預算原只編列新台幣1330萬元，他得知後，指示加碼1000萬元。
林明溱表示，常前往基層派出所為警察加油打氣，發現警用汽機車老舊問題，因此指示財政處、主計處積極籌措財源排除困難逐年改善，就任縣長至今汰換警車經費達1億7439萬元、採購各種執法器材經費及補助達5億7268萬元、新建整修27處警察廳舍，健全執法需求。
黃永志表示，今年度籌措2330萬元，購置21輛警用汽車、56輛警用機車，有效改善警車老舊及不足情形，使警察執法更有效、快速、安全，這批車輛將分配各地警分局、少年隊、保安隊、後勤科使用，感謝縣長林明溱支持，加碼經費汰舊換新更多警用車輛。
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