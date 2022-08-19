疫情加戰爭打開國產黃豆春天 彰化年產量激增至1噸

COVID-19疫情和俄烏戰爭掀開我國高度仰賴進口黃豆的問題，也提高國人對國產黃豆的重視度，彰化縣「田野勤學」創辦人陳光鏡6年半前返鄉種食用黃豆，從銷售困難到現在廣受歡迎，推廣基地增設「田野豆腐店」製作豆腐，每天現做豆腐供不應求。

陳光鏡放棄高科技高薪工作，帶著妻女回北斗鎮種黃豆，從7分大的農地種到現在約自有兩公頃，契作9公頃，生產品項從單純的黃豆、豆漿、豆腐，預計10月過後做豆干，陳光鏡招募青年返鄉服務，除了工作團隊固定伙伴，另有兩名社區媽媽、4名斜槓青年一起做黃豆食品。

「萬事起頭難。」陳光鏡今天說，歷經沒通路、積蓄耗盡等階段，一名朋友建議賣黃豆不如賣黃豆食品，他茅塞頓開，黃豆自產自銷也自製豆漿給支持國產黃豆的消費者，有些上班族團購到那家公司老闆以為員工「轉投資」當田野勤學農場股東，因為他和妻子每天煮豆漿到處賣，鄰居問「為何不做豆花、豆腐？」又給他擴大生產農產品品項的靈感。

起初陳光鏡到南彰化一些國小教食農教育，豆花、豆腐納入手做課程，進而田野勤學農村體驗課程也教做豆花，有些餐廳風聞田野勤學使用自產黃豆製作豆腐，試吃後前來訂購，家用廚房不夠專業也生產量小，陳光鏡利用農場基地增設工坊，命名「豆香田」，因工坊緊鄰農園，眾人稱「田野豆腐店」，陳光鏡從善如流改口說是豆腐店。

陳光鏡表示，食物生產首重供需平衡，需要多少就產製多少，減少過度耗用自然資源及生產太多要用保鮮劑保存等狀況，田野勤學黃豆生產初期總量1500公斤，現在可達1萬公斤，越來越多消費者知道從產地到餐桌，看得到，吃得健康，讓國產黃豆等農產品的發展有更寬廣空間。