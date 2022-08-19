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中市綠美圖上樑典禮花600萬 綠罵荒謬、藍批龜笑鱉無尾

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨中市議員江肇國踢爆台中綠美圖上樑典禮花費600萬。圖／台中市政府提供
民進黨中市議員江肇國踢爆台中綠美圖上樑典禮花費600萬。圖／台中市政府提供

民進黨中市議員江肇國踢爆台中綠美圖上樑典禮花費600萬，國際會展中心上樑花費300萬，湖心亭修繕工程只是清清鳥糞也要辦動工，質疑市府浪費公帑。國民黨中市議員羅廷瑋今天質詢護航，綠營怎麼不提前台中市長林佳龍花博開幕式花了1億，根本龜笑鱉無尾。

江肇國表示，台中綠美圖上樑典禮花費600萬，中市府文化局補助受疫情影響的藝文團體與基金會才花費約450萬、辦理各行政區共28場音樂會的逍遙音樂町才約500萬、兒童藝術節花費600萬，不把錢多花在全市民受惠的活動，反倒浪費在宣揚政績的上樑典禮上，實在荒謬又離譜。

蔡其昌總部發言人周永鴻、林德宇直呼離譜，一場動工儀式若花百萬就已是豪華規格，花到600萬以上，到底錢到哪裡去，是不是用公帑包裝盧秀燕？盧秀燕應該要出面說明。

台中市長參選人蔡其昌表示，綠美圖上樑典禮花了600萬，這些錢足以讓上千位兒童營養午餐免費，但營養午餐免費，盧秀燕這4年來都說做不到，卻可以拿大筆公帑做這種事，浪費民脂民膏，非常荒謬。

蔡其昌強調，他若擔任市長，將重新盤點市府所有預算，把不必要、浪費的經費節省下來，用於照顧長者小孩及社會福利。也針對台中市所有的公園做整體性的規劃，讓台中公園恢復昔日風光，而不是浪費大筆的經費做個人宣傳、無謂的造勢活動。

國民黨中市議員羅廷瑋質詢表示，前台中市長林佳龍在花博開幕式花了1億，民進黨議員卻在檢討綠美圖花了600萬元，根本是龜笑鱉無尾；盧秀燕上任後花博閉幕只花了100萬元，不可能做煙火式預算。

文化局長陳佳君表示，台中綠美圖的建設，不只是盧市長，也是歷任市長非常重視的一項重大建設。這次活動整體經費550萬，除了上梁典禮當天的軟硬體設施外，市府在活動前期規劃一系列的前導活動，活動當天也邀請國內知名的樂團魚丁糸還有在地優秀表演團隊凡徒。

經發局指出，台中國際會展中心是台中人期待20年的重要建設，工程團隊克服疫情挑戰、缺工缺料各種挑戰，讓會展中心及早呈現在市民眼前，這是屬於台中人的重要建設，上梁典禮為重要里程碑，上梁典禮標案金額300萬元，創下超過500人同時參與上梁儀式的紀錄，共同見證台中歷史重要時刻。

台中市長 議員 盧秀燕

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