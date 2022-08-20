水保局補助埔里鎮公所 改善路面新設擋土牆

南投縣埔里鎮中成路、八股路路面龜裂、擋土牆崩塌，農委會水土保持局補助埔里鎮公所改善，工程日前開工，預計10月初完成，包含鋪設瀝青混凝土路面、新設擋土牆、塊狀護欄。

埔里鎮廣成里中成路、八股路瀝青混凝土路面老舊龜裂、擋土牆崩塌，影響居民進出安全，民進黨南投縣長參選人蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長期間，促成行政院農業委員會水土保持局補助經費新台幣550萬元，由埔里鎮公所執行工程發包，8月10日開工。

蔡培慧、埔里鎮長廖志城等人今天在埔里鎮小埔社伙房廣場向居民說明施工內容，蔡培慧說，中成路、八股路瀝青剝落，且擋土牆也幾乎崩塌失去功能，非常不安全，這次施作中成路長度945公尺、八股路666公尺路面改善，還會分別新建61公尺、44公尺的擋土牆。

廖志城說，位於廣成里的小埔社，是埔里鎮重點客家聚落，鎮公所用心打造小埔社客家文化園區，包含客家伙房廣場、橫跨史港溪的小埔社吊橋、登山棧道、觀景平台等，近年成為鎮民休憩及長輩共餐好去處，也培訓解說員導覽，深化居民對埔里鎮、客家文化認同感。

南投縣議員陳宜君致詞表示，蔡培慧擔任中服中心執行長期間積極促成部會經費挹注地方，除協助埔里鎮改善多條農水路及生活圈道路，讓民眾有感路平安全及舒適，也接續計畫爭取補助延伸棧道串聯眉原、八幡崎古道，對提升廣成社區觀光能量很有幫助。