彰化市寺廟室被質疑是「黑機關」 藍綠各說各話

繼無黨籍彰化市長參選人劉坤鱧之後，彰化縣議員參選人韓德生今天也質疑彰化市公所寺廟室為「黑機關」，以及代管15間寺廟的香油錢流向，不過，今天彰化市代會民進黨團聲援市長林世賢，強調寺廟室設立有法源依據，絕非黑機關，且寺廟室每年預決算案都經過代表會嚴格把關，籲請外界勿每逢選舉就要汙名化寺廟室。

國民黨籍韓德生為現任市民代表，他今天上午在縣議會大門前，引用今年5月27日政風室調查報告內容指出，「寺廟業務辦理本市自治事項」，市公所應回歸法治， 訂定自治條例，而非以「管理辦法」這種行政命令來魚目混珠，規避審計監督，造成預算執行狀況不明，絕不是香油錢賽錢箱公開清點錄音錄影就可以掩人耳目，真正公開透明應是將「錢」花到那去了，一筆一筆請「財政單位」、「主計單位」審查用印。

針對相關疑義，彰化市民代表會民進黨團成員林榮堯、周平、江炳輝與屈炳秋，今天在彰化市公所大門口為市公所聲援與背書，強調寺廟室的收入與支出都會經過代表會審議把關，帳目清楚；寺廟室存在已70多年，相關採購與活動等支出，不僅透過預算案要送代表會審議，且公所財主單位都要蓋章審核。

彰化市公所表示，彰化市公所寺廟室雖然是各縣市所僅有，卻絕非黑機關，設立法源「彰化縣彰化市寺廟管理辦法」，是在1951年奉彰化縣政府責令接管相關寺廟，隔年並經彰化市民代表會審議通過，經彰化縣政府及省政府備查，成立至今已有70餘年。寺廟室所有的支出與收入，均須依照府採購法及審計法執行，並受政風室、主計室等單位監督審核，每年的預算與決算也依法送彰化市民代會審議，且都受到政風室、主計室的規範與監督，一切依法行政。