中市首例本土登革熱現蹤 啟動個案住家周遭清消

台中市昨天出現今年首例本土登革熱病例，環保局接獲衛生局通知後，第一時間成立登革熱防治應變小組，分工執行各項登革熱防治應變措施，今日啟動個案住家、工作地周遭室內外重點區塊孳生源清除及化學噴藥防治工作，全力圍堵疫情擴散。

環保局長陳宏益表示，環保局接獲登革熱本土病例後，立即調度轄區清潔隊，集中火力在個案住家及工作地點附近加強戶外公共環境巡檢，動員潭子、大雅兩區的環保志工協助孳生源清理，並清除可能孳生蚊蟲的積水容器，總計出勤逾30人次、出動10台熱霧機及2輛水霧消毒車，針對個案住家、工作地周圍100公尺範圍內進行室內、外化學噴藥防治工作。

陳宏益說，為防治登革熱，今年截至8月10日止，已動員6千餘人次，宣導2萬多人，清理1萬6千多個積水容器、近800個廢輪胎以及逾4千處側溝，並持續執行全市每年2梯次的例行性噴藥消毒作業。

環保局提醒，近期午後常有豪大雨發生，天氣悶熱加上積水，非常容易孳生蚊蟲，請大家配合落實「巡、倒、清、刷」滅孓4招，主動巡視居家周邊環境，澈底清除居家周遭不必要的積水容器，包括廢棄的罐子、瓶子、輪胎等，並交由清潔隊清運，共同防治登革熱。