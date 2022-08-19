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南投試驗垃圾熱裂解技術 可望全縣推廣消滅垃圾山

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱到南投市清潔隊視察「高溫裂解」設備運作情況，可望推廣到其他鄉鎮，避免垃圾持續爆量。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱到南投市清潔隊視察「高溫裂解」設備運作情況，可望推廣到其他鄉鎮，避免垃圾持續爆量。圖／南投縣政府提供

為解決垃圾堆積問題，南投縣政府與廠商合作，在南投市推出「AI恆溫高溫裂解裝置」處理南投市垃圾，8月1日迄今已處理70公噸垃圾，試驗目標330公噸，南投縣長林明溱說，若能穩定處理垃圾，將可普及至13鄉鎮，減少垃圾持續堆積問題。

業者鍾鉦隸說，熱裂解裝置只要是可燃廢棄物都可處理，經初破碎、細破碎後造粒，之後進入攝氏900度以上的熱裂解機，分解後會產生富含氫氣的合成氣與熱裂解「碳黑」，合成氣冷卻淨化即可透過氫化發電裝置發電，碳黑也應用在橡膠工業，在塑料、油墨塗料及導電等領域。

目前每小時可處理500公斤垃圾，可產生25公斤碳黑，發電量約100至120kWh，整套設備在自給自足，還能提供南投市清潔隊用電，減少電費負擔。

林明溱說，這是國內採電漿高熱技術處理垃圾先例，可燃垃圾都能大致分解，過程中味道及廢氣非常少，還能發電，開啟高科技處理垃圾的新模式，希望普及解決南投的垃圾問題。　　

立委許淑華、縣議員張嘉哲說，縣府尋求各種方式處理垃圾，除了綠能中心外，高溫裂解技術將可燃廢棄物高溫電解，產生的氣體冷卻後還能發電，節能又環保。　　

環保局表示，熱裂解裝置8月1日迄今已處理逾70公噸垃圾，試驗目標330公噸，若試驗技術可行，若評估興建營運成本合理，縣府將爭取補助，讓鄉鎮市公所施設，建立小型區域垃圾處理合作機制，鄰近鄉鎮彼此互惠合作，解決垃圾處理難題。

南投縣長林明溱到南投市清潔隊視察「高溫裂解」設備運作情況，可望推廣到其他鄉鎮，避免垃圾持續爆量。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱到南投市清潔隊視察「高溫裂解」設備運作情況，可望推廣到其他鄉鎮，避免垃圾持續爆量。圖／南投縣政府提供
南投市清潔隊試驗「高溫裂解」處理垃圾，從8月1日至今以處理70公噸垃圾，可望推廣到其他鄉鎮，避免垃圾持續堆積。圖／南投縣政府提供
南投市清潔隊試驗「高溫裂解」處理垃圾，從8月1日至今以處理70公噸垃圾，可望推廣到其他鄉鎮，避免垃圾持續堆積。圖／南投縣政府提供

高溫 廢棄物 南投

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