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疫情影響社交情緒 議員批中市學校輔導室等候空間不足

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
在疫情壟罩下，學生的社交技能及情緒大受影響。民進黨中市議員王立任表示，台中市學校輔導室硬體設施明顯不足，要求市府盡速改善。圖／王立任提供
在疫情壟罩下，學生的社交技能及情緒大受影響。民進黨中市議員王立任表示，台中市學校輔導室硬體設施明顯不足，要求市府盡速改善。圖／王立任提供

疫情壟罩下，學生的社交技能及情緒大受影響。民進黨中市議員王立任、張玉嬿、黃守達、張耀中今天質詢表示，學校個別諮商室相當重要，不過統計台中市103所學校，有一半以上的學校沒有設置「應有等候空間」，隱密性與隔音效果有問題，要求市府盡速改善。

教育局長楊振昇表示，孩子的人際關係、互動會影響未來在社會上的職涯發展。有關硬體設備部分，市府會根據調查結果盡快改善，除硬體設備，輔導老師本身專業也非常重要，市府會持續努力提升輔導老師知能，好好輔導學生。

王立任表示，疫情嚴峻之際，學生面臨學校停課，長期線上學習的小學生，尤其是今年小二以及即將上小一的學生，回到學校是件害怕的事情。孩子似乎對與人交談、相處上感到不知所措。

王立任提到，教育團體針對台中市103所學校統計，關於輔導軟硬體設施的問卷調查報告中，相關的輔導室硬體設施明顯不足，有51.5%的學校沒有設置「應有等候空間」；應有個別諮商室、團體輔導(諮商室)空間應具隱密性與隔音效果，且合計不得小於10平方公尺，但有48.5%的學校沒有達到。另外，輔導專業人員管理上的編制，也明顯不被重視，要求市府立即改善。

教育局表示，教育局在國內疫情嚴峻期間，暫停校園實體課程改以線上學習，持續關心學生的社會情緒能力發展，全面照顧學生健康，包含持續督導學校積極掌握學生動態，務必以電話或其他聯繫管道關懷學生身心健康及其家庭狀況，並落實輔導工作紀錄，必要時商請鄰里長協助聯繫，適時提供學生相關協助。

教育局依據「學校輔導工作場所設置基準」調查，今年8月18日統整台中市342校公立高、國中小填報資料結果，設置基準共7項指標，其中6項符合規定者達9成以上，1項近8成學校符合規定。少數尚未符設置基準的學校，教育局持續督導另覓合適空間或爭取經費改善，務求全數符合規定，以維兒童權益。

教育局 疫情 台中市

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