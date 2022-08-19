南投市台三線淹水 縣長會勘牛運堀排水老舊護岸

南投市牛運堀排水部分護岸是30年前的砌卵石構造，已經老舊淘空，南投縣長林明溱今天會勘，了解護岸劣化破損、且溝底固床工破損嚴重，要求工務處追加預算一併改善，維護周邊道路和居民安全。

南投市台三線自來水公司南投營業所路段前天因大雷雨積水，不少車輛受困拋錨，讓居民感受強降雨威力。為了減少豪大雨淹水機率，林明溱、立委許淑華、縣議員張嘉哲今天到台三線南崗三橋路段，會勘牛運堀排水系統。

林明溱說，民眾需求就是縣府的大事，牛運堀排水支線之前已據縣議員張嘉哲建議改善完成，但上游區段約1公里，兩邊護岸為砌卵石構造，已超過30年，水泥年久劣化，龜裂破損嚴重，近期豪大雨造成排水支線爆發洪流，居民憂心大水沖刷潰堤危害，影響道路、民宅安全。

他也接獲民眾反映，希望儘速改善兩側護岸，他觀察後，牛運堀排水兩側護岸已經破損，有可能影響南崗2路199巷、文化路293巷及295巷住戶安全，已責成工務處快發包補強護岸，另固床工也已老舊破損，有掏刷情形需改善，指示工務處籌措經費共2300萬元一併改善。

立委許淑華說，牛運堀排水支線周邊民宅群聚，人口相當多，排水系統的安全攸關民眾生命財產安全至鉅，將與縣府及議會合作，改善相關防洪排水建設，讓鄉親生活更安全。