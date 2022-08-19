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南投市台三線淹水 縣長會勘牛運堀排水老舊護岸

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投市牛運堀排水部分護岸為老舊的砌卵石結構，固床工也淘空破損，縣府將一併整修。圖／南投縣政府提供
南投市牛運堀排水部分護岸為老舊的砌卵石結構，固床工也淘空破損，縣府將一併整修。圖／南投縣政府提供

南投市牛運堀排水部分護岸是30年前的砌卵石構造，已經老舊淘空，南投縣長林明溱今天會勘，了解護岸劣化破損、且溝底固床工破損嚴重，要求工務處追加預算一併改善，維護周邊道路和居民安全。

南投市台三線自來水公司南投營業所路段前天因大雷雨積水，不少車輛受困拋錨，讓居民感受強降雨威力。為了減少豪大雨淹水機率，林明溱、立委許淑華、縣議員張嘉哲今天到台三線南崗三橋路段，會勘牛運堀排水系統。

林明溱說，民眾需求就是縣府的大事，牛運堀排水支線之前已據縣議員張嘉哲建議改善完成，但上游區段約1公里，兩邊護岸為砌卵石構造，已超過30年，水泥年久劣化，龜裂破損嚴重，近期豪大雨造成排水支線爆發洪流，居民憂心大水沖刷潰堤危害，影響道路、民宅安全。

他也接獲民眾反映，希望儘速改善兩側護岸，他觀察後，牛運堀排水兩側護岸已經破損，有可能影響南崗2路199巷、文化路293巷及295巷住戶安全，已責成工務處快發包補強護岸，另固床工也已老舊破損，有掏刷情形需改善，指示工務處籌措經費共2300萬元一併改善。

立委許淑華說，牛運堀排水支線周邊民宅群聚，人口相當多，排水系統的安全攸關民眾生命財產安全至鉅，將與縣府及議會合作，改善相關防洪排水建設，讓鄉親生活更安全。

南投縣工務處說，牛運堀排水支線自南崗3橋往上游約1公里，兩側舊有護岸為砌卵石結構，為維護護岸安全，將分2個工區施作，於舊護岸植筋施築鋼筋混泥土包覆補強，舊有固床工也嚴重破損，也將重新施作，避免颱風豪雨水勢爆漲沖刷，發生潰堤等危險。

南投縣長林明溱、立委許淑華會勘南投市牛運堀排水，對於護岸、固床工破損淘空，將由工務處即刻施工搶修，確保居民安全。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱、立委許淑華會勘南投市牛運堀排水，對於護岸、固床工破損淘空，將由工務處即刻施工搶修，確保居民安全。圖／南投縣政府提供

護岸 林明溱 南投 許淑華

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